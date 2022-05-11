Vicky嘴上說不支持屈中恆 私下又挖私房錢幫忙做面子
究竟男星火力全開誇讚老婆，是為了求生存還是真心感謝，節目《一袋女王》日前邀請到屈中恆、周孝安、沈世朋及張峰奇，盡情放閃猛誇老婆的好。其中屈中恆與老婆Vicky結婚多年，這次他在節目上揭開老婆嘴上說不支持，私下卻默默替他做事、做面子的暖舉。
屈中恆認為一般人的老婆都是把私房錢花在自己身上，後來才知道原來Vicky大部分的錢都花在他身上，除了生日、父親節會買上大大小小禮物之外，讓屈中恆最驚訝的是，因為Vicky之前曾經拍桌罵人，表示不喜歡屈中恆演舞台劇，但屈中恆後來才知道，原來Vicky私底下花了很多錢去買劇團的票招待她的朋友，還說是屈中恆買單請客的，完全幫老公做足面子，讓一直覺得Vicky大剌剌的屈中恆得知後，內心有些慚愧。
張峰奇大讚老婆個性細心謹慎，且都會未雨綢繆、超前部屬，家裡的地震包、火災包、風災包，還有大量的酒精跟用箱來計算眾多的口罩，都是李亮瑾早早就先買好備用。張峰奇也透露老婆從懷孕後就變得超別感性，第一胎出生時，李亮瑾顧不得醫生還在幫剖腹產的她，進行縫合時，竟直接當場大哭，而現在李亮瑾懷第二胎，跟第一胎情況很相似，前些日子竟然連看周星馳的喜劇電影都會看到哭，讓張峰奇大讚老婆就是個很感性的人。