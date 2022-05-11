物資飆漲 立委：主計長稱沒通膨、答詢嗆「我不是神童」
針對近日萬物齊漲引發民怨，國民黨立委李貴敏今（9）日批評主計長朱澤民在內的官員，去年全「死鴨子嘴硬」，堅稱CPI沒有超過2%警戒線，沒有通膨問題，更在答詢時說自己不是神童或盲眼婆婆，無法預測物價是否回跌，如今政府也無應變措施。
李貴敏表示，今年物價衝擊越發嚴重，自去年8月消費者物價指數（CPI）年增率首度衝破2.34%開始，一路攀升，到今年4月份CPI年增率已是3.38%，已連續2個月漲逾3%，為9年半以來最大漲幅；尤其外食費更上漲5.56%。也證明民眾對物價齊漲的直覺是對的。
李貴敏說，她在立法院質詢朱澤民，未來物價是否有回跌可能？朱僅稱，「我不是神童，也不是盲眼婆婆」，所以不知道未來如何？李貴敏質疑，去年一整年堅稱沒有通膨壓力，以致延緩政府各項應變措施的，不正是主計長等政府官員嗎？
李貴敏指出，物價全面性上漲，品牌雞排一片更已賣到80塊，雞肉、豬肉看來都可能續漲，高麗菜、香蕉漲幅更超過100%，人民生活壓力歷歷在目，政府是否該交代一下，究竟還有甚麼東西是凍漲的？對物價穩定有無具體方案？還是如大多數消費者認知，有些價格漲上去就下不來了？
李貴敏感嘆，尤其富者越富、貧者越貧，低所得家庭、升斗小民受到的衝擊越來越重，「官員們還看不見嗎？」