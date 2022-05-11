木村拓哉長女Cocomi合作台灣帥哥！甜笑讚對方：完美動人
▲木村拓哉長女Cocomi合作台灣小提琴家陳銳，直呼開心。（圖／環球音樂）
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▲木村拓哉長女Cocomi合作台灣小提琴家陳銳，直呼開心。（圖／環球音樂）
木村拓哉長女Cocomi（木村心美）發行首張專輯《心愛樂章 de l'amour》出道，她抽空接受台灣媒體訪問，透露準備專輯的困難、學長笛的契機之外，也表示很開心能與台灣小提琴家陳銳合作，「他的琴聲真的非常動人，十分榮幸能夠邀請他參與我的第一張專輯」。
Cocomi的專輯中，共請到世界各地總計8位音樂家參與，其中包含來自台灣的小提琴家陳銳，她透露錄音前，2人是靠ZOOM會議聯繫，「交換我們對音樂的想法，完成一次很棒的對話，在聽到他錄好的部分後我覺得非常感動，真的是比完美還更完美，他的琴聲真的非常動人，十分榮幸能夠邀請他參與我的第一張專輯」。Cocomi也說，此次籌備專輯最困難的部分，就是透過遠端錄音合作，雖然執行過程不易，但享受其中。 Cocomi從小就讀不列顛東京學校昭和學園，自幼英語能力一流，3歲接觸小提琴跟鋼琴，7歲學習長笛，雖然成為專業的長笛演奏家一直是她的夢想，但Cocomi表示：「每次我遇到挫折瓶頸的時候，都會很質疑自己為什麼還要繼續下去。」他坦言遇到難關會很沮喪，但跨越後便舒坦，「解決問題的時候心情會變得開朗，會感謝自己沒有放棄音樂。所以我的確常常會碰壁覺得沮喪，但是我覺得自己應該一輩子都不會放棄」。 ▲Cocomi從小精通小提琴、鋼琴、長笛。（圖／Cocomi IG）
Cocomi透露接觸長笛的契機，是學小提琴時，隔壁教室傳來長笛聲音，聽到後覺得震撼，此後愛上這音色，「這就是我選擇學長笛的理由」，更表示現在除了睡覺、吃飯、玩遊戲，每天都會練習7小時長笛。除了樂器演奏，熱愛漫畫的Cocomi也愛聽動畫歌曲，會隨著心情決定曲目，放鬆時會聽吉卜力的《魔法公主》原聲帶，起床時必點阿西達卡與小桑《Ashitaka and San》。《心愛樂章 de l'amour》已在台發行。
▲木村心美出輯合作多國優秀音樂家。（圖／攝影Akinori Ito、環球音樂）