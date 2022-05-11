防疫險保戶注意！這些產險公司也接受數位證明替代診斷書
由於防疫政策改變，在防疫保單理賠放寬這部分也爭議，其中壽險公會已同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為新冠肺炎（COVID-19）診斷證明書的替代文件，產險公會則是「建議」採用。不過，目前包括富邦產險、國泰產險、泰安產險、中信產險、南山產險、旺旺友聯產險、新光產險也已同意數位證明作為診斷證明書的替代文件，只是業者也強調仍保留審核權利，因此，保戶申請理賠時，還是要問清楚需要哪些理賠證明文件。
富邦產險表示，為考量減輕醫療院所行政作業負擔，減省醫療量能及社會成本耗費，將依産險公會建議處理，以「數位新冠病毒健康證明」作為醫師出具的診斷證明書的替代文件，來辦理理賠申請作業，惟公司仍保留事後查核權。
針對防疫保險理賠，泰安產險也說，慮及近日新冠疫情嚴峻，醫療量能負擔甚鉅，公司同意受理法定傳染病保單理賠申請時，不限於固有的書面診斷證明，民眾可以衛福部疾病管制署製發的「數位新冠病毒健康證明」等數位證明文件申請，但就個別案件，公司仍得依現行法令及保單條款進行查核。
國泰產險也表示將配合執行，後續並依正常理賠審核程序進行。中信產險亦同意受理確診保戶的理賠申請採數位新冠病毒建康證明辦理，但會保留後續審核權利。
南山產險也宣布，為協助減輕醫療院所行政作業負擔並配合指揮中心政策，將於受理理賠申請時，不限於固有書面診斷證明，同意得以衛福部疾管署製發之「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書之替代文件之一，但公司仍得保留事後查核權利。
※【NOWnews 今日新聞
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