熱狗賄賂「大咖天后」！只求她多來幾次 花百萬收藏公仔
熱狗MC HotDog全新單曲《白老鼠》創作靈感竟是女兒小小啵，遺傳到老爸饒舌天分的她還「父唱女隨」，在歌曲最後獻聲唱了童謠打油詩《小老鼠》，主要講述在這兩年在疫情亂世之下的人們心境猶如白老鼠般無所適從，卻也給自己重新省思及自我及探索的機會，能否從原本「上燈台」爬上象徵光明與希望的「燈塔」，成就與否、眼界高低端看自我造化，透過歌曲紓解身處在疫情當下鬱悶心境的同時，也提供大家更多想像及反思的方向。
熱狗把腦筋動到女兒身上，索性邀請女兒小啵啵為新歌「獻聲」唱《白老鼠》曲末的打油詩部分，為了邀請到在自己心目中是「天后級」的大咖助陣，熱狗特別選在女兒心情好的時候趁機用玩具「賄賂」她，熱狗笑說：「因為我直接用手機錄音，為了讓女兒『買單』心甘情願多錄幾個不同情緒的版本給我，我還不時用言語讓她動之以情，『欸，妳念幾次，我等等帶你去買玩具！』結果很順利地錄成功，她唸了好幾個給我，後來拿去錄音室選了其中一個版本，她知道後聽完超開心。」
值得一提的是，為了搭配歌曲歌詞的實驗概念，導演特別請專人為穿上防護衣的熱狗，打造一個維妙維肖的公仔，讓本身就是「公仔控」的熱狗愛不釋手；平常就有在收集公仔的熱狗由於熱衷公仔文化，過去還曾結合自己的音樂創作、街頭文化與知名玩具品牌設計師合作出公仔商品，也因此家中堆滿了許多的收藏，他透露自己的公仔數量多到數不清，被問到收藏總價值？他低調地說：「沒有特別去算，玩了十幾年，超過百萬跑不掉吧。」