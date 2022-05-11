北市今日確診數沒破萬？柯文哲：數字黑掉了我不相信

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，台北市繼前一日確診數破萬後，今（11）日確診數卻減少，為8265例。對此台北市長柯文哲今日下午前往木柵捷運機廠視察車來速篩檢站，並於會後接受記者訪問，表示這個數字他不相信，認為台北市確診數已經黑掉了，但很大的理由是因為，台北市的醫療量能不是台北市在用，且北市篩檢越方便，外縣市來的人就越多。
柯文哲今日下午前往木柵捷運機廠視察車來速防疫急門診，並於原地召開防疫記者會。被記者問到今日確診數比前一天低，柯文哲直言這個數字他不相信，並表示台北市的醫療系統並非只有台北市民在用，從北投士林科技園區科「車來速」篩檢站來看就知道，因為方便，大概有超過一半來做篩檢的人，戶籍不在台北市。
柯文哲強調，外縣市的民眾到台北市做PCR檢測，是台北的實驗室量能在處理，但確診後會報回各縣市，所以北市確診個案應該是有一點黑數。「很大的理由是因為，台北市的醫療量能不是台北市在用。」柯文哲說，特別是台北市越方便，外面進來的民眾更多，所以很多PCR量能都是做外縣市的。
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