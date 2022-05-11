女星忍高燒、骨頭痛！排4.5小時PCR 見到醫生心碎了
台灣疫情持續升溫，確診數已經飆破5萬例，元祖女團「星星月亮太陽」的成員胡曉菁，今（11）日因為快篩陽性所以前往醫院排隊進行PCR檢測，沒想到這一等就是4個半小時，發病狀態下，頭痛、喉嚨痛、發燒、骨頭疼痛齊發，但就算如此，她也沒有抱怨，反而體諒醫護人員的辛苦。
胡曉菁今天到萬芳醫院排隊接受PCR檢查，原本以為耗時不會太久，所以讓女兒回家等，自己一個人排隊就好，「然而，我完全錯估了自己的能耐與當下的情勢，原本以為了不起一個半小時就可以結束回家，然爾後事實證明，排到我時足足花了四個半多小時的時間。」因為時間拉得長，她已經是發病的狀態，「頭痛、喉嚨痛、發燒、骨頭疼痛，實在太難過了，所有的偶包已通通不重要！」
雖然排著PCR的人狀態幾乎都很糟糕，胡曉菁提到排隊過程中卻完全沒有人抱怨，「當我看到看診的醫師，臉上的防護面罩，汗水霧氣朦朧成一片，幾乎看不見他的臉時，我心想，我忍耐一下就可以回家，可他每天都要如此上班，他應該比我更需要忍耐力吧......」
PCR檢測結束後，胡曉菁由於發燒疼痛在戶外站了大半天，一整天未進食，又因為現場察覺到不是馬上就能回家，也無法進到醫院裡上廁所，所以也不敢喝水，回到家中已經是頭重腳輕。
※【NOWnews 今日新聞
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