邊境解封倒數？觀光局邀導遊、領隊辦防疫講習

為因應國境解封並協助旅行業相關從業人員瞭解疫後旅遊生態之改變及具備防疫觀念，交通部觀光局今（11）日在交通部運輸研究所國際會議廳辦理「旅行業從業人員及導遊、領隊人員防疫講習」，提升從業人員、導遊及領隊防疫知能的概念，並透過專家分享鄰近國家日本、韓國在疫後旅遊生態及疫後產品規劃之大不同，進一步瞭解觀光產業在疫後應有之準備。參加此次講習之旅行業全聯會、品保協會、台北、台中、高雄、南投等旅行公會及導遊協會、領隊協會均對本次講習課程表達肯定之意。
觀光局主任秘書林佩君致詞表示，過去2年多以來，受到疫情的衝擊，百工百業同遭重大影響，觀光產業尤其受創甚鉅，交通部自2020年起迄今陸續辦理旅行業薪資及生計費用補貼、各項紓困補助、觀光產業融資貸款及利息補貼，以及獎勵旅行業推廣特色團體旅遊等，感謝旅行業界共體時艱，也希望藉由此次的課程，讓旅行業相關從業人員得以為疫後觀光做好充足準備。
本次講習觀光局邀請醫師林氏璧、韓國觀光公社台北支社協理陳麗雯、新亞旅行社副總張雅琇、雄獅旅行社總經理周文娟等講師，分別分享介紹COVID-19、熱門旅遊地韓國日本的防疫政策及相關規定，以及未來旅行業在包裝旅遊行程上所應注意事項。除了現場有近70位學員外，在觀光局臉書粉絲團的直播線上同時也有近500人的業者參與，響應熱烈。
交觀光局長張錫聰亦表示，是類講習有其必要性，同時鼓勵各旅行產業公協會亦可自行辦理，而觀光局也正與指揮中心研議旅行業辦理出入境團體旅客操作指引草案，並就執行做法持續與旅行業溝通，為疫後國際觀光積極準備。