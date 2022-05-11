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「女版彭于晏」黃心娣失去痛覺　摔角不知削掉1塊皮

▲黃心娣（左）把理事長蔡坤龍順間壓制住。（圖／經紀人提供）
▲黃心娣（左）把理事長蔡坤龍順間壓制住。（圖／經紀人提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-11 18:35:09

黃心娣演出摔角電影，為了練出好身手，她受摔角訓練半年，摔到遍體鱗傷，正式拍攝時在打鬥中削掉一塊皮，還因腎上腺素讓她失去痛覺，直到收工回家才發現受傷，她這番衝衝衝的精神，也感動了台灣柔術理事長蔡坤龍，認為她是「女版彭于晏」，為台灣柔術協會代言非她莫屬，昨（10日）黃心娣出席線上代言柔術記者會，蔡坤龍理事長說接到許多人來報名，本以為女性會來報名多，卻沒想到好多男性來報名。

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▲左起格鬥柔術銅牌莊荃勝、吳沐玹、蔡坤龍理事長、陳孝志顧問、黃心娣推廣柔術。（圖／經紀人提供）
▲左起格鬥柔術銅牌莊荃勝、吳沐玹、蔡坤龍理事長、陳孝志顧問、黃心娣推廣柔術。（圖／經紀人提供）
黃心娣最初嚇了一跳，沒想到自己練摔角先苦後甘，先是順利演出電影，再受到柔術理事長蔡坤龍賞識，「我以為理事長都是很嚴肅的人，沒想到見到蔡理事長本人，竟然如此的年輕，有親和力。」現場主持人吳沐玹因跟黃心娣合作電影，兩人已是好友，開玩笑說自己跟黃心娣比起來，跟人打架只能使出扯頭髮這一個「經典招」。

▲左起黃心娣、吳沐玹、陳孝志號召民眾報名柔術。（圖／經紀人提供）
▲左起黃心娣、吳沐玹、陳孝志號召民眾報名柔術。（圖／經紀人提供）
蔡坤龍理事長被兩人逗笑，他透露會找黃心娣代言，是因為她的努力使他想起彭于晏，一樣求好而生出鋼鐵意志，「比賽三分鐘，或是台上一分鐘，都是場外台下十年的努力，我很佩服這個小女生。」理事長感人的一番話，聽得黃心娣熱血沸騰，在記者會上跟選手來個肉搏戰，一番拳腳下來把對方制伏了。

雖然是事先彩排，黃心娣說，柔術能在突發狀況下運用技巧制伏對方，適用於近距離防身，尤其女生練好柔術很實用，力推！她表示：「如果真的遇到壞人，還管他是不是男生，就用柔術把他壓制住就對了。」

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