林哲熹自爆剛出生長太醜　「媽媽不想抱我回家」

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受訪者藝人的父母現身在節目中是《我們回家吧2》一大亮點，當然這次林哲熹父母也不缺席，媽媽還特別打扮一翻，爸爸則是非常好客，做足地主之誼，帶著曾寶儀逛家鄉鹿港，特別是當地的龍山寺，林哲熹笑說這是家族們每年都會拍攝全家福的地方。曾寶儀一見林媽媽就讚生了可愛的兒子，林哲熹在一旁謙虛表示還好，沒想到媽媽卻大方笑開懷的說：「大家都這麼說！」才說完林哲熹可愛，不料，兒子就馬上爆一個媽媽的料，小時候因為長太醜，媽媽差點不想把他抱回家，一問之下才知道原來剛出生時和混血寶寶擺在一起，人家長得太漂亮難免會讓人有比較心態，他忍不住現場抱屈，「這不能怪我喔！基因是你們的」。林哲熹承認自己小時候常走丟，因為很愛到處跑，自嘲說：「能養這麼大不容易！」而媽媽也很搞笑，她看林哲熹的電影《自畫像》看到笑出來，因為林哲熹很早就開始自己洗澡，所以事隔多年後終於透過螢幕看見兒子長大後的身材。節目中也提到，Lulu黃路梓茵和林哲熹一起拍過MV，裡面有親熱戲讓Lu爸吃醋不能接受，倒是林爸很看得開表示知道是工作，但也默默警告兒子撇除工作不要亂來。
林哲熹小學畢業後就離開鹿港，笑說有有六成跟鹿港不熟，這次透過節目再次回到家鄉，他表示有種在這塊土地又紮了更多根的感覺，雖然待的時間不算久，但有可以大聲說出自己是鹿港人的踏實感。這次製作單位特別用心帶他走訪許多老屋翻新的文創基地，體驗廢布剩料製作再生產品、百年古蹟改造的全鹿港第一家酒吧，和老屋茶陶所等，這都是林哲熹從未在家鄉體驗過的。最巧的是林哲熹沒想到竟然在茶陶所巧遇小學同學，林哲熹一開始沒發現，女同學還爆料說幼兒園就坐在他旁邊，而且林哲熹還喜歡向她借漫畫，這次有照片為證，女同學有備而來帶著畢業紀念冊，讓林哲熹嚇到目瞪口呆，在節目上公開照片，同學也給足面子說：「他真的從小就是個好看的孩子！」
《我們回家吧2》除MyVideo每週四中午1200播出、三立都會台每週四22:00播出、MOMO綜合台每週日22:00播出。（編輯：楊穎軒）