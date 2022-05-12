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林哲熹自爆剛出生長太醜　「媽媽不想抱我回家」

▲林哲熹（左）上《我們回家吧2》，大爆媽媽的料。（圖／三立提供）
▲林哲熹（左）上《我們回家吧2》，大爆媽媽的料。（圖／三立提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-12 00:00:00

三立都會台週四十點線《我們回家吧2》不少人好奇主持人曾寶儀訪問男女藝人心態上會有何不同？她表示訪問男女沒差別，都是人，只有熟與不熟的分別，像于子育、蔡昌憲合作過就比較容易進入狀態，她認為因為藝人「回家」都會比較放鬆，與其說曾寶儀讓他們打開心房，倒不如說是在那場域他們可以安全做自己。

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本週「回家大來賓」為本節目的忠實觀眾林哲熹，會促成這次節目的拍攝是因為有次林哲熹在電影試片會和曾寶儀碰到面，就開心表示他跟朋友是第一季的忠實觀眾，好朋友在一旁不停推銷「什麼時候可以讓林哲熹上《我們回家吧》」，還熱情開出誘人條件要讓團隊住上鹿港最好的酒店。曾寶儀表示為了要讓林哲熹的邀約順利完成，製作團隊可是喬很久，剛好碰上他今年工作滿檔，檔期都卡得剛剛好，讓她直呼「他工作太忙，超難敲！」

▲林哲熹是本週「回家大來賓」。（圖／三立提供）
▲林哲熹是本週「回家大來賓」。（圖／三立提供）
▲林哲熹帶主持人曾寶儀回鹿港老家。（圖／三立提供）
▲▼林哲熹帶主持人曾寶儀回鹿港老家。（圖／三立提供）
▲▼林哲熹帶主持人曾寶儀回鹿港老家。（圖／三立提供）
受訪者藝人的父母現身在節目中是《我們回家吧2》一大亮點，當然這次林哲熹父母也不缺席，媽媽還特別打扮一翻，爸爸則是非常好客，做足地主之誼，帶著曾寶儀逛家鄉鹿港，特別是當地的龍山寺，林哲熹笑說這是家族們每年都會拍攝全家福的地方。曾寶儀一見林媽媽就讚生了可愛的兒子，林哲熹在一旁謙虛表示還好，沒想到媽媽卻大方笑開懷的說：「大家都這麼說！」才說完林哲熹可愛，不料，兒子就馬上爆一個媽媽的料，小時候因為長太醜，媽媽差點不想把他抱回家，一問之下才知道原來剛出生時和混血寶寶擺在一起，人家長得太漂亮難免會讓人有比較心態，他忍不住現場抱屈，「這不能怪我喔！基因是你們的」。林哲熹承認自己小時候常走丟，因為很愛到處跑，自嘲說：「能養這麼大不容易！」而媽媽也很搞笑，她看林哲熹的電影《自畫像》看到笑出來，因為林哲熹很早就開始自己洗澡，所以事隔多年後終於透過螢幕看見兒子長大後的身材。節目中也提到，Lulu黃路梓茵和林哲熹一起拍過MV，裡面有親熱戲讓Lu爸吃醋不能接受，倒是林爸很看得開表示知道是工作，但也默默警告兒子撇除工作不要亂來。

▲林哲熹爸媽現身節目。（圖／三立提供）
▲林哲熹爸媽現身節目。（圖／三立提供）
林哲熹小學畢業後就離開鹿港，笑說有有六成跟鹿港不熟，這次透過節目再次回到家鄉，他表示有種在這塊土地又紮了更多根的感覺，雖然待的時間不算久，但有可以大聲說出自己是鹿港人的踏實感。這次製作單位特別用心帶他走訪許多老屋翻新的文創基地，體驗廢布剩料製作再生產品、百年古蹟改造的全鹿港第一家酒吧，和老屋茶陶所等，這都是林哲熹從未在家鄉體驗過的。最巧的是林哲熹沒想到竟然在茶陶所巧遇小學同學，林哲熹一開始沒發現，女同學還爆料說幼兒園就坐在他旁邊，而且林哲熹還喜歡向她借漫畫，這次有照片為證，女同學有備而來帶著畢業紀念冊，讓林哲熹嚇到目瞪口呆，在節目上公開照片，同學也給足面子說：「他真的從小就是個好看的孩子！」

▲林哲熹看小時後畢業紀念冊找自己。（圖／三立提供）
▲林哲熹看小時後畢業紀念冊找自己。（圖／三立提供）
《我們回家吧2》除MyVideo每週四中午1200播出、三立都會台每週四22:00播出、MOMO綜合台每週日22:00播出。（編輯：楊穎軒）

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