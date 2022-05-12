《新楓之谷》軟綿綿姆嗚島上線！「戰術接力賽」再次回歸

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🟡主要活動「姆嗚果實競賽」
進行地圖狩獵，可獲得升等必備成長型道具：祕法符文、核心寶石、經驗值2倍券等。
🟡新活動「姆嗚遺跡探險」及「超大型姆嗚的襲擊」
別於一般打怪模式，可與好友組隊，並獲得「姆嗚」裝飾性道具：超萌姆嗚帽子、帽T、抱枕，讓角色造型也化身「姆嗚」，還有限定新道具「姆嗚機器人」，搭配「心臟」使用提升玩家能力。
🟡PVP遊戲「姆嗚戰鬥」
乘坐「姆嗚」進行分組激鬥，可獲得全屬性加成的強化性裝備：「姆嗚圖騰」、「姆嗚愛心」。此外，官方特別額外提供稀有等級的限定道具「姆嗚水靈萌寵」，可提升玩家能力，免費取得。
🟡期間限定「姆嗚轉蛋」
使用活動道具「姆嗚硬幣」可免費轉蛋，限定獎勵：「姆嗚棒球帽」、「披風」、「姆嗚轉蛋椅子」、「超巨大黑姆嗚騎寵」。此外，5月25日至6月7日端午節期間轉蛋加碼，每進行一次「姆嗚轉蛋」送一次「端午節轉蛋」，有機會獲得四款端午節造型椅子、「雙傳說神秘冥界幽靈武器箱子」、200億楓幣等獎勵。
睽違許久的「戰術接力賽」將於6月8日至21日再登場，玩家可使用9隻不同角色，搭配角色戰力及策略安排攻略各個關卡，配合任務類型及職業加成，累積不同指定的分數，可對應取得各級獎勵：「戰術接力椅子」、象徵最強勇者的「PERFECT戰術接力賽椅子Ver.3」。
《新楓之谷》即日起同步舉辦首跨時尚界活動「楓潮週」，5月24日前玩家可針對遊戲內任一NPC或怪物，發揮創意設計時裝或配件，繪製一張插圖上傳至官方投稿網頁，官方將於5月25日開放一周投票活動。票選第一的玩家可獲得10萬元台幣獎金，並與「JUST IN XX」周裕穎設計師聯手訂製一款設計作品。