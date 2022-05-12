NBA／字母哥40分浴血奮戰！公鹿大逆轉聽牌

「綠衫軍」塞爾蒂克今天在主場迎戰尋求衛冕冠軍的公鹿，這也是兩隊季後賽第5場交手，結果公鹿隊後來居上，靠著「字母哥」Giannis Antetokounmpo單場40分大爆發，加上「憤怒鳥」Bobby Portis關鍵補籃得手，終場公鹿以110:107逆轉勝，目前在第二輪系列賽以3:2聽牌。
這場比賽公鹿隊還是被壓著打，直到第四節才有打出氣勢，「字母哥」Giannis Antetokounmpo雖然進攻受阻，但外線還有隊友Wesley Matthews、Pat Connaughton、Jrue Holiday連續四顆三分外線追分，讓公鹿隊從原本落後11分，追到只差2分差。
結果Giannis Antetokounmpo真的被守死，加上綠衫軍Jayson Tatum連續中距離命中，Al Horford在剩下2分多鐘時，補籃爆扣得手，這也讓公鹿隊元氣大傷，Jrue Holiday、Antetokounmpo連續三分，也讓公鹿終於追平比數，兩隊來到105:015。公鹿隊最後由Bobby Portis關鍵補籃得手，終場公鹿以110:107逆轉勝
Antetokounmpo單場40分11籃板、Jayson Tatum34分、6籃板、4助攻，Jrue Holiday24分，以及兩次關鍵抄截，也讓比賽定調。而Antetokounmpo第四節戰到眼角流血還是奮戰，精神也令人感動。