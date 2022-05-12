鴻海正式取得北美電動車製造基地 敲定生產開發服務客戶
鴻海科技集團電動車佈局邁入新里程碑！鴻海與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors 公司今（12）日宣布，雙方正式完成代工生產製造協議以及合資開發協議簽署。此次協議簽署代表了代工生產製造協議確定了，Lordstown Motors成為鴻海第一個量產的商用車客戶，下半年將會開始在俄亥俄州工廠生產其電動皮卡車款，鴻海也將供應部分零組件。
依據先前的公告，Lordstown 與鴻海在2021年11月11日簽訂資產購買協議（APA），鴻海將取得在俄亥俄州Lordstown的現有生產和裝配廠，後續也陸續完成資產交割轉移準備，並已獲得監管單位批准。本次搭配代工生產製造協議以及合資開發協議的完成，也代表鴻海正式取得Lordstown廠房，俄亥俄州將成為鴻海在北美地區第一個電動車製造基地，未來將會透過此基地服務更多電動車客戶。
資產移轉後，總計約有400位Lordstown員工轉入鴻海公司旗下，這群有專業、有經驗的團隊，將是鴻海發展電動車的即戰力。鴻海除了保障相關同仁的工作權益不受影響外，未來也會透過與不同OEM車廠合作，提供北美地區員工在電動車領域，更多元且具前瞻性的工作發展機會。
鴻海與Lordstown於今日簽屬的代工生產製造協議以及合資開發協議，代表雙方的合作進入新的里程碑。代工生產製造協議確定了Lordstown Motors成為鴻海第一個量產的商用車客戶，下半年將會開始在俄亥俄州工廠生產其電動皮卡車款，鴻海也將供應部分零組件。
合資開發協議是雙方將以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車。鴻海將投資5500萬美金並持有此合資公司55%股權，雙方藉由共享資源，結合鴻海與Lordstown Motors在ICT與電動車產業的know-how，提供所有的OEM客戶，可以以更低的產量和更短的上市時間實現生產規模，大幅縮短 TTM (time to market)與TTC (time to cost)門檻。