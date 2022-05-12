分析俄受挫關鍵　吳斯懷：應成立國家層級資訊戰指揮中心

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吳斯懷說，雙方軍事上的攻防進退，完全不如預期，過去戰爭的經驗數據不再具有參考價值，打破了過去許多戰略、戰術原則，關鍵因素就在掌握「資訊戰」優勢的一方，讓戰場管理變得透明、精準、同步。廣義的資訊戰包括網路戰、電子戰、情報戰、心理戰、經濟戰及輿論戰。掌握資訊戰優勢，能使戰場透明化、整體協調化、行動同步化、打擊精確化、空間無限化；資訊網路化的戰場，透過光纖、雷達、電腦、衛星、雷射等資訊技術及裝備，爭奪對資訊的控制權及使用權，以影響和決定戰爭的勝負，這就是未來戰爭的形式。
有學者論，「俄烏戰爭是歷史上第一次網路直播的戰爭」，直接影響全球關心戰局的國家與個人，就像是由個人拿著手機在Tik tok 、 Instagram、 Twitter、Facebook社群平台上進行報導的戰爭。不過，吳斯懷認為，網路訊息快速、大量傳播、真假難辨，也造成許多負面影響，這次俄烏戰爭向全球凸顯一個事實，就是所有的新聞機構和社群媒體平台都不是客觀中性的，都可以拿來當作武器，西方媒體一面倒的播報方式，讓媒體的誠信度大降低，這種變化對雙方都是一把雙刃劍。
吳斯懷表示，從俄烏戰爭經驗，看到確保網路暢通結合電子戰的功效，烏俄戰爭爆發後，SpaceX創始人馬斯克立即援贈數批星鏈衛星接收器，提供星鏈衛星權限給烏克蘭，維持烏國網路暢通，打破俄軍癱瘓烏軍通訊的企圖，讓烏國在俄軍密集攻擊之下仍能維持網路運作。星鏈結合電子戰與無人機、飛彈交叉運用，干擾、攔截俄軍訊息，再利用大數據和人臉識別技術，精確標定攻擊目標，造成俄軍幾位高階將領陣亡及黑海艦隊軍艦被擊沉，俄軍指揮所屢遭攻擊。
根據外媒報導，星鏈打算將原計劃1.2萬顆衛星增加至4.2萬顆，全面建成之後，星鏈可在全球實施全天候偵察和監視，使戰場態勢對美單向透明，讓美掌握態勢感知主動權，同時顯著提升定位精度和抗干擾能力，為遠程精確打擊提供更精準導航定位信息，星鏈未來的軍事化應用，很可能使美軍佔據未來戰場的主動。
至於台海方面，面對新形式戰場，吳斯懷表示，中共必然蒐集各種情資，持續強化陸、海、空、天、電資訊戰能量，國防部除了強化傳統電子戰能量，電子反制、電子反反制、電子防護之外，網路攻擊、防護能量也應納入重點戰備整備項目。
吳斯懷強調，從國家層級思考，台海一旦發生戰爭，必然面臨來自網路的威脅，所有行業的運作現在都依賴電腦，包括國家重要關鍵基礎設施（油、電、水、天然氣、交通）、金融業、交通運輸業、通訊傳播、電力系統、製造業、醫藥、教育以及政府的網路安全威脅，政府運作的網路系統有被中斷的風險，下達的指令和通信內容可以被攔截或仿冒。如何防護網路安全，確保戰時能正常運作，是政府非常急迫的問題。
吳斯懷指出，從資訊戰角度來看，再次提醒政府，戰爭絕不僅僅是軍隊的事情，一旦開打就是全面戰爭，應對策略也必然是全域性的，與各部會都有關。國安高層應該考慮建立國家層級的資訊戰指揮中心，戰時全面指導網路資訊戰、輿論戰，確保政府能正常運作。