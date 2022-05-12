苦民所苦　民眾黨新北黨部籲中央：跟進歐美免費發快篩劑

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謝立功表示，台灣民眾黨苦民所苦，在5月10日已經發起「我OK，你先領！公費快篩免費領取連署活動」，除希望全國各地的民眾踴躍連署外，民眾黨新北市黨部也要鄭重提出呼籲，歐美先進國家可免費發放快篩試劑，而且行政院長蘇貞昌宣稱「台灣防疫世界第一」，是否也該立即跟進。
新北市山地原住民市議員參選人林家豪說，根據報導，美國政府免費發放5億份快篩試劑給民眾，英國每人每周可免費領取2份的快篩試劑；民進黨政府一直強調台灣的防疫是「超前部署」，行政院蘇院長也說「台灣防疫世界第一」，台灣既然要與病毒共存，政府就有責任免費提供快篩試劑。
新北市黨部發言人兼中和區市議員參選人王如意指出，近來勤跑基層後，發覺鄰、里、村長跟民眾的互動非常密切，新北市政府已免費發放300份快篩試劑給每個里辦公室；建議中央政府免費提供的快篩試劑，就交由地方政府的鄰、里、村長來具體落實，民眾也可以親自到村里辦公室領取。
新店、深坑、石碇、坪林、烏來區市議員參選人張凱鈞表示，很多民眾根本就排隊買不到快篩試劑，雙薪家庭也無法前往排隊；如今全台每天本土的確診人數不斷創新高，希望坐在冷氣房「神壇」的衛福部長陳時中與新北市父母官侯友宜，能感受確診民眾與家屬們切身的焦慮與苦痛。
三重、蘆洲區市議員參選人陳俊霖說，在他的努力推動下，民眾黨幫助確診社區免費清消的服務，即日起將擴大納入三重、蘆洲區；只要三重、蘆洲的大樓社區委員會提出清消的要求，他便會帶領團隊穿上防護衣、背上消毒液，進入社區免費幫民眾清消，希望能夠帶給大家一個相對安全的生活環境。
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