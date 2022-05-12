COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

槓總統？小英誇台灣防疫好　侯友宜不苟同

▲新北市長侯友宜指出，每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜指出，每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-12 14:05:41

總統蔡英文在臉書發文表示，「我們看全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好」；對此，新北市長侯友宜今（12）日僅說，每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎的推估，台灣疫情的高峰可能落在6月初，但是醫療的量能已經過載，雖然不一定要升級警戒，但建議居隔可以改回10＋7的看法？侯友宜回應，面對疫情不斷的變化，大家同心齊力勇敢的往前走。

快篩陽視同確診今天上路，有醫師擔憂恐怕會增加醫護人員的負擔，爆發視訊的塞車潮，如果老人家不擅長視訊，有相關的配套措施？侯友宜呼籲，面對快篩陽視同確診的這三類（居家隔離、居家檢疫、自主防疫），應該用簡化流程的方式，讓這些快篩陽能夠得到及時的協助。

侯友宜指出，居家隔離、居家檢疫、自主防疫這三類，要經過醫事人員遠距醫療的判定，過程其實有很多的困擾跟爭議，醫事人員如何判定在採檢的過程當中是他本人？還要去核對他是不是被居隔的對象，不但徒增更多的困擾，也增加更多作業的麻煩，再加上也會排擠醫院很多需要遠距醫療的病患，

侯友宜認為，這樣的作業方式，不但會造成混亂，也會造成很多遠距醫療的塞車，讓快篩陽視同確診這三類的執行上，反而造成更多醫事同仁的負擔，且沒有辦法百分之百解決所有的問題；呼籲中央面對快篩陽視同確診這三類，應該用簡化流程的方式，讓這些快篩陽能夠得到及時的協助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

苦民所苦　民眾黨新北黨部籲中央：跟進歐美免費發快篩劑

幫助需要的人　立委賴品妤響應北市議員李建昌快篩互助會

巷仔內／民怨反撲？蘇英聯盟別為新北議員初選失利找藉口

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀