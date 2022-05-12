槓總統？小英誇台灣防疫好　侯友宜不苟同

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快篩陽視同確診今天上路，有醫師擔憂恐怕會增加醫護人員的負擔，爆發視訊的塞車潮，如果老人家不擅長視訊，有相關的配套措施？侯友宜呼籲，面對快篩陽視同確診的這三類（居家隔離、居家檢疫、自主防疫），應該用簡化流程的方式，讓這些快篩陽能夠得到及時的協助。
侯友宜指出，居家隔離、居家檢疫、自主防疫這三類，要經過醫事人員遠距醫療的判定，過程其實有很多的困擾跟爭議，醫事人員如何判定在採檢的過程當中是他本人？還要去核對他是不是被居隔的對象，不但徒增更多的困擾，也增加更多作業的麻煩，再加上也會排擠醫院很多需要遠距醫療的病患，
侯友宜認為，這樣的作業方式，不但會造成混亂，也會造成很多遠距醫療的塞車，讓快篩陽視同確診這三類的執行上，反而造成更多醫事同仁的負擔，且沒有辦法百分之百解決所有的問題；呼籲中央面對快篩陽視同確診這三類，應該用簡化流程的方式，讓這些快篩陽能夠得到及時的協助。
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