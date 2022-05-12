中市公告首波酒駕個資　累犯姓名照片曝光

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交通局長葉昭甫表示，酒駕新法於今年3月31日起施行，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。
台中首波公告的酒駕累犯名單有2位，其中1位於龍井區及烏日區違規酒駕被攔查；另1位則是在北區及北屯區有違規酒駕情形，2位都是累犯。配合酒駕新法施行，市府已於網站上設置酒駕及拒測累犯公告專區，公告揭露駕駛人全名、照片及違法事實等資訊，期望能對酒駕者產生嚇阻警惕效果，避免酒駕肇事悲劇發生。
交通局強調，「酒駕零容忍」是市府一貫的態度與作為，市府警察局已於去年12月1日至今年2月28日執行「掃除醉犯」專案，今年3月起也再度執行「掃除醉犯2.0」專案勤務作為，視轄區治、交安特性，針對易發生酒後駕車時段、路段及區域，改變現行「定點封閉式」取締酒後駕車專案路檢勤務，以24小時全天候分散(小蜜蜂)機動全面巡守，結合重點守望或盤查等勤務執行攔檢，藉由多盤多檢的勤務攻勢，以嚇阻存有僥倖心態的駕駛人。
交通局呼籲，請民眾切記「酒後不開車、開車不喝酒」，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等，以免酒駕違規，酒駕違規除需繳納罰鍰、吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者將公告姓名、照片及違法事實，得不償失。