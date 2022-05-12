中市公告首波酒駕個資　累犯姓名照片曝光

台中市政府交通局今 (12) 日上網公告酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，首波公告酒駕累犯名單有 2 人，皆是 109 年期間第 1 次酒駕經裁決後，又於今年 4 月初第 2 次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法 10 年內酒駕累犯須公告的規定。

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交通局長葉昭甫表示，酒駕新法於今年 3 月 31 日起施行，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自 108 年 7 月 1 日起算，於 10 年內第 2 次累犯，除了加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

台中首波公告的酒駕累犯名單有 2 位，其中 1 位於龍井區及烏日區違規酒駕被攔查；另 1 位則是在北區及北屯區有違規酒駕情形， 2 位都是累犯。配合酒駕新法施行，市府已於網站上設置酒駕及拒測累犯公告專區，公告揭露駕駛人全名、照片及違法事實等資訊，期望能對酒駕者產生嚇阻警惕效果，避免酒駕肇事悲劇發生。

交通局強調，「酒駕零容忍」是市府一貫的態度與作為，市府警察局已於去年 12 月 1 日至今年 2 月 28 日執行「掃除醉犯」專案，今年 3 月起也再度執行「掃除醉犯 2.0 」專案勤務作為，視轄區治、交安特性，針對易發生酒後駕車時段、路段及區域，改變現行「定點封閉式」取締酒後駕車專案路檢勤務，以 24 小時全天候分散 ( 小蜜蜂 ) 機動全面巡守，結合重點守望或盤查等勤務執行攔檢，藉由多盤多檢的勤務攻勢，以嚇阻存有僥倖心態的駕駛人。