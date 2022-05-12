中市警局民調不公開　議員批滿意度是機密？

台中市議會今 (12) 日進行警消環衛業務質詢，市議員楊典忠、江肇國質詢指出，台中市的治安狀況跟每任市長施政滿意度息息相關，是重要施政的依據，以最近三次媒體民調來看，治安不是倒數就是墊底。市府研考會、建設局的施政滿意度民調報告也都有公開，就只有警察局的不能提供，他質疑，是市民太滿意台中治安，而不能公開嗎？

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市警察局長蔡蒼柏表示， 110 年客觀數據在肅槍、打詐、取締流氓、取締槍械，台中市都是六都第一名，不能公開的資料是警政署的資料，台中市警察局的資料都可以公開。

楊典忠說，政府施政就是公開透明，民調結果不能黑箱作業，市政預算、花人民公帑就要接受監督，政府預算委外做的民意調查或專業研究，成果報告書就是要公開透明，沒有理由警察局委託治安滿意度民調可以不公開，難道台中治安見不得光嗎？

議員江肇國表示，花公帑所做的各項調查都必須公開讓市民知道，若警察局不願公開那以後不必再做調查，將來這些民調預算也會要求刪除。

楊典忠表示，每年台中市政府研考會都編列 200 萬元委託民調機構進行政策推動的滿意度調查，去年 (2021 年 )12 月的各項政策滿意度調查結果，交通滿意度 57.7% 、路平滿意度 53.7% 、經濟發展 60.5% 、社會福利 66% 、治安 52.2% 、食安 79.5% ，市府所有政策中治安滿意度最低，而且治安不滿意度高達 40.6% ，其中不滿意原因中有 66% 認為刑案太多，跟前一年同期 (109 年 12 月 ) 滿意度調查減少 21.7% ，他質疑最近台中治安怎麼了？

他認為，台中市的治安跟每任市長施政滿意度息息相關，這是非常重要的施政依據，最近的三次媒體民調來看，遠見雜誌民調台中市治安滿意度 68.3 分， 22 縣市排名倒數第三，天下雜誌民調台中市治安滿意度 78.61 分，六都倒數第三，聯合報民調台中市治安滿意度 65% ，六都墊底，不滿意度 29% 是六都最高，三份媒體民調全部都公開在網路上，反而台中市政府警察局自己委外做的「高滿意度民調」，花人民的錢做民調，卻不能公開，實在太離譜。

副市長陳子敬表示，很多政治人物都說，民調如流水，有時起、有時落，參考啦，去年底治安民調降低是因為馬莎拉蒂事件引起市民不滿台中治安處理情形，以 110 年台中市重大刑案數來說並未增加，也沒有發生槍擊或當街擄人案件。