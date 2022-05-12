改裝「爆音車」不堪其擾　議員：加強取締

不當改裝車輛，在夜深人靜時，常有「爆音車」呼嘯而過，引發噪音聲害孩子半夜被嚇哭。台中市議員蕭隆澤 12 日在議會質詢時，肯定警察局各分局規劃聯合環保局、監理站執行稽查作業，但發現警方取締頻率太低，無法有效赫阻改裝噪音車橫行，提議聯合環保局、監理站加強改裝噪音車稽查勤務，並採用科技執法，還給市民安靜居家環境。

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環保局長陳宏益表示，為改善噪音車輛擾寧情事，市府採多元方式取締噪音車輛，包括移動式聲音照相科技執法、環警監噪音車聯合稽查、通知噪音車輛到檢、廣設告示牌、開發簡易型低價的聲音照相設備及修訂公告禁止行為，以擴大執法量能及管制效果。

蕭隆澤指出，改裝車造成的噪音問題令許多民眾不堪其擾，尤其是家中孩童經常被引擎聲驚嚇而嚎啕大哭，生活品質大受影響，他就接獲多達 8 件的陳情案件，遍及全台中地區性，民眾除了透過檢舉管道尋求相關協助外，也力求政府善用公權力解決改裝車問題。

蕭隆澤表示，為防止不當改裝車輛通風報信而規避稽查，警方需要協調規劃執行「區域聯防」取締專案勤務，於同一時間選定相同路段搭配實施噪音車輛路邊攔檢，以避免改裝車輛之規避改道行駛，並彈性調整，以避免固定時間之執行方式成為駕駛人規避取締之資訊，影響取締改裝車輛噪音防制之成效，既耗時又耗人力。

警察局長蔡蒼柏表示，警察局每月取締酒後駕車的專案勤務，均函文市府環境保護局及台中區監理所配合共同執行「環、警、監聯合稽查」，加強攔檢疑似改裝及噪音車輛，遇有不合格車輛當場舉發，警察局將持續與環境保護局、監理所合作，以維護環境安寧。

蔡蒼柏指出，去年執行「環、警、監聯合稽查」計 45 場次，現場檢測不合格噪音車 236 輛；今年 1 月 1 日至 4 月 30 日聯合稽查計有 26 場次，攔檢車輛計有 232 輛，舉發噪音超標或改裝計有 109 件。另員警執行勤務發現疑似噪音車輛去年 1 至 12 月上傳通報噪音網 3782 件，今年 1 月 1 日至 4 月 30 日上傳通報噪音網 1316 件，由環保局依權責檢視蒐證資料後，認定需否召回實施檢測。

陳宏益強調，針對車輛集體飆車噪音，依環保署針對聲音照相科技執法規定，如同時有 2 輛以上的車輛經過噪音檢測設備，因無法釐清是哪輛車輛所產生的噪音超過管制值，因此依法無法直接開罰。