改裝「爆音車」不堪其擾　議員：加強取締

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環保局長陳宏益表示，為改善噪音車輛擾寧情事，市府採多元方式取締噪音車輛，包括移動式聲音照相科技執法、環警監噪音車聯合稽查、通知噪音車輛到檢、廣設告示牌、開發簡易型低價的聲音照相設備及修訂公告禁止行為，以擴大執法量能及管制效果。
蕭隆澤指出，改裝車造成的噪音問題令許多民眾不堪其擾，尤其是家中孩童經常被引擎聲驚嚇而嚎啕大哭，生活品質大受影響，他就接獲多達8件的陳情案件，遍及全台中地區性，民眾除了透過檢舉管道尋求相關協助外，也力求政府善用公權力解決改裝車問題。
蕭隆澤表示，為防止不當改裝車輛通風報信而規避稽查，警方需要協調規劃執行「區域聯防」取締專案勤務，於同一時間選定相同路段搭配實施噪音車輛路邊攔檢，以避免改裝車輛之規避改道行駛，並彈性調整，以避免固定時間之執行方式成為駕駛人規避取締之資訊，影響取締改裝車輛噪音防制之成效，既耗時又耗人力。
警察局長蔡蒼柏表示，警察局每月取締酒後駕車的專案勤務，均函文市府環境保護局及台中區監理所配合共同執行「環、警、監聯合稽查」，加強攔檢疑似改裝及噪音車輛，遇有不合格車輛當場舉發，警察局將持續與環境保護局、監理所合作，以維護環境安寧。
蔡蒼柏指出，去年執行「環、警、監聯合稽查」計45場次，現場檢測不合格噪音車236輛；今年1月1日至4月30日聯合稽查計有26場次，攔檢車輛計有232輛，舉發噪音超標或改裝計有109件。另員警執行勤務發現疑似噪音車輛去年1至12月上傳通報噪音網3782件，今年1月1日至4月30日上傳通報噪音網1316件，由環保局依權責檢視蒐證資料後，認定需否召回實施檢測。
陳宏益強調，針對車輛集體飆車噪音，依環保署針對聲音照相科技執法規定，如同時有2輛以上的車輛經過噪音檢測設備，因無法釐清是哪輛車輛所產生的噪音超過管制值，因此依法無法直接開罰。
環保局仍會針對有噪音疑慮的車輛，通知車主限期至指定地點檢驗，如未到檢或檢驗不合格，將依法開罰，如檢驗合格則將該車輛的排氣管外觀資料上傳至雲端系統，日後如查獲有再改裝排氣管情形，將直接開罰處分，以避免車輛到驗後又改裝排氣管。