鴻海Q1賺294.5億元、年增5% EPS 2.12元創近14年新高
鴻海今（12）日下午舉行法說會，今年第一季合併營收達1.4兆元，季減26%、年增4%，創同期新高；首季營業利益366.69億元，季減30%、年增33%；歸屬於母公司之稅後淨利294.5億元，季減34%、年增5%，均為同期次高，而本季每股盈餘2.12元，為近14年同期高點。
鴻海今年首季「三率三升」，第一季毛利率6.02%、營益率2.61%、淨利率2.092%，雖然季對季略有下降，（去年第四季分別為6.03%、2.79%、2.35%），但優於去年同期的5.8%、2.05%、2.09%。
鴻海董事長劉揚偉指出，今年首季EPS 2.12元，是從2009年以來，也是近14年新高，他感謝同仁在疫情嚴峻時，達成EPS極大化目標。展望第二季，他表示，因為疫情、中國大陸封控，以及物流延遲，確實對製造業造成影響，但鴻海靠著50年的管理優勢，因此預期審慎看待全年表現持平持穩。
劉揚偉表示，展望第二季，不論是季對季或是年對年，大多約略持平。在四大產品中，消費智能產品部分，因正值新舊產品轉換期，以及上季基期高，所以預估第二季整體表現略為衰退。至於雲端網路預估強勁成長，其中伺服器需求旺，是最看好的領域。至於電腦終端產品以及元件和其他產品領域也是顯著成長。
對於全年表現，劉揚偉指出，確實因疫情、地緣政治以及通膨影響，在供需面上確實造成不小挑戰，但集團隨時都在觀察，持審慎的態度。但最新檢視全年部分，可以發現四個產品能見度會比3月法說會時評估得好一點，其中電腦、桌上型、NB或平板預估從持平到成長，因此估計集團全年整體表現大致持平。