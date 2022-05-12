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中市11所地方文化館舍串聯 啟動「博物館有GO力計畫」

▲台中市文化局推動「博物館有GO力假日計畫」，提供11條博物館之旅遊程。（圖／記者金武鳳攝，2022.5.12)
▲台中市文化局推動「博物館有GO力假日計畫」，提供11條博物館之旅遊程。（圖／記者金武鳳攝，2022.5.12)

記者金武鳯/台中報導

2022-05-12 16:57:55

串聯全市11所特色地方文化館舍推動的「博物館有GO力假日計畫」，今日舉行啟動儀式。文化局副局長曾能汀表示，11所文化館舍規劃的假日計畫，是以各館舍的特色為中心，向外延伸，將優質社區、在地美食店家等納入的主題活動，各具創意，地點遍及山海屯城。疫情下，不妨規劃一趟博物館探索之旅，絕對能舒展鬰悶心情！

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今年國際博物館日是以「博物館的力量(The Power of Museums)」為主題，文化局特推出「博物館有GO力假日計畫」，企劃期間即邀請各館舍經營團隊，透過二天一夜的共識工作坊進行腦力激盪，共同設計館舍與地方串連的行動方案，以各館舍的特色為核心，規劃出代表館舍「穿越力」、「玩藝力」、「知識力」及「美味力」等四種影響力，藉此發揮擴散館舍對社會、民眾的影響力。

▲中市11所地方文化館舍規畫的主題活動，是以特色館舍為中心，結合地方產業及美食，各具創意。（圖／記者金武鳳攝，2022.5.12)
 
文化局表示，各館舍規劃的方案各具創意，以臺中市眷村文物館為例，規劃推動的「狂歡新生社」，將眷村元素融入市集，民眾逛市集即可品嘗在地眷村美食。臺中刑務所演武場則規劃「演武場玩什麼?」活動，藉由實境遊戲讓民眾在充滿歷史氛圍的演武場體驗劍道、弓道及茶道。

此外，臺中市纖維博物館推出「假日小學堂」，透過手作體驗，探索纖維的樂趣與奧秘。臺中文學館則推出「線上博物館」，以數位化的方式呈現展覽內容，讓民眾不受時間、空間的限制與文學相遇。還有豐原漆藝館串聯中正公園的十景，設計「大家手牽手‧來豐原尋寶」，讓民眾一起在中正公園種植漆樹、體驗漆藝。

這項假日計畫共有11所館舍響應，包括寶熊漁樂碼頭及阿聰師芋頭文化館也來共襄盛舉;寶熊漁樂碼頭推出「認識海洋就從釣魚開始」活動，購票入場即可體驗限定活動，阿聰師芋頭文化館則設計「在阿聰師芋頭文化館與你相芋」的定向導覽、手作芋頭酥的芋頭生態活動，讓民眾在寓教於樂的活動中，認識在地產業、歷史脈絡。

文化局指出，在疫情反覆的生活中，希冀發揮博物館的力量，鼓勵民眾參與地方博物館有GO力假日計畫，為民眾的精神生活帶來更多的希望與活力，與博物館攜手共創臺中在地文化的生命力。相關訊息可至主題官網(https://community.culture.taichung.gov.tw/tclc/)查詢，或加入臺中市博物館與地方文化館家族粉絲專頁(https://www.facebook.com/tclc.office103/)，掌握各文化館舍最新活動訊息。

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