中市11所地方文化館舍串聯 啟動「博物館有GO力計畫」

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文化局表示，各館舍規劃的方案各具創意，以臺中市眷村文物館為例，規劃推動的「狂歡新生社」，將眷村元素融入市集，民眾逛市集即可品嘗在地眷村美食。臺中刑務所演武場則規劃「演武場玩什麼?」活動，藉由實境遊戲讓民眾在充滿歷史氛圍的演武場體驗劍道、弓道及茶道。
此外，臺中市纖維博物館推出「假日小學堂」，透過手作體驗，探索纖維的樂趣與奧秘。臺中文學館則推出「線上博物館」，以數位化的方式呈現展覽內容，讓民眾不受時間、空間的限制與文學相遇。還有豐原漆藝館串聯中正公園的十景，設計「大家手牽手‧來豐原尋寶」，讓民眾一起在中正公園種植漆樹、體驗漆藝。
這項假日計畫共有11所館舍響應，包括寶熊漁樂碼頭及阿聰師芋頭文化館也來共襄盛舉;寶熊漁樂碼頭推出「認識海洋就從釣魚開始」活動，購票入場即可體驗限定活動，阿聰師芋頭文化館則設計「在阿聰師芋頭文化館與你相芋」的定向導覽、手作芋頭酥的芋頭生態活動，讓民眾在寓教於樂的活動中，認識在地產業、歷史脈絡。
文化局指出，在疫情反覆的生活中，希冀發揮博物館的力量，鼓勵民眾參與地方博物館有GO力假日計畫，為民眾的精神生活帶來更多的希望與活力，與博物館攜手共創臺中在地文化的生命力。相關訊息可至主題官網(https://community.culture.taichung.gov.tw/tclc/)查詢，或加入臺中市博物館與地方文化館家族粉絲專頁(https://www.facebook.com/tclc.office103/)，掌握各文化館舍最新活動訊息。