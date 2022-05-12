鴻海談通膨與中國封控　能見度漸明、全年展望審慎持平

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面對中國大陸封控，鴻海董事長劉揚偉指出確實有部分影響，像是物流就面臨相當大的挑戰，但當地廠區都會積極安排食宿，並與當地政府溝通，其實整體影響有限，從4月營收就可以看得出來，大部分並沒有影響什麼，只有小部分受影響，集團會持續密切觀察發展，與各種調配的可能，因為廠區大多閉環式生產，也做了很多演練與準備，假設未來短時間內還是需要管控的話，影響有限。
至於美國升息、縮表，以及高通膨，是否對鴻海營運造成影響？劉揚偉表示，美國升息與縮表是為了抑制通膨，通膨也從3月高點逐漸減緩，但俄烏戰事與美國就業市場緊俏下，通膨維持高檔，就如同之前所說，這對低收入戶有所影響，影響消費力道，因此低階產品銷售也會受到影響，但鴻海大部分生產中高階產品，所以影響相對小。
至於疫情的影響部分，劉揚偉指出，由於病毒走向輕症，在台灣各廠區營運幾乎沒有影響，因為集團很早就採分組分流、禁止跨廠區移動，且過去半年，平均每個員工、每個禮拜都可以用上一劑免費快篩。自疫情爆發以來，集團也召開超過200場防疫會議，隨時掌握疫情與防疫，也能隨時調整調配產能。
劉揚偉指出，到昨（11）日為止，統計全集團有82萬的員工完成兩劑疫苗的施打、71萬人完成三劑疫苗施打。全球員工共約100萬人，確診的僅有789人，其中台灣只有12位員工是來自廠內的感染，顯示廠區防疫措施有成效。
展望第二季，劉揚偉表示，因為疫情、中國大陸封控，以及物流延遲，確實對製造業造成影響，但鴻海靠著50年的管理優勢，以及最新檢視全年部分，可以發現四個產品能見度會比3月法說會時評估得好一點，因此預期審慎看待全年表現持平持穩。