大里就業服務台今喬遷 新址「借書兼找工作」多功能

台中市就業服務處大里就業服務台搬家了！台中市府勞工局為提供求職者寬敞友善的就業服務環境，將大里就業服務台遷至台中市立圖書館大里分館1樓，今日由勞工局長張大春揭牌啟用。張局長表示，新址結合了勞工局「就業服務台」與文化局「圖書館」功能，跨局處合作，讓市民「借書同時找工作」，獲得雙重效益。





我是廣告 請繼續往下閱讀

張局長指出，疫情衝擊全台經濟，影響許多企業與勞工，市府在兼顧防疫與經濟下逆勢成長，疫情期間企業仍願意大力投資台中，截至今年4月，台中的投資總額已高達1兆477億元，包括廣三崇光企業投入約200億元打造烏日高鐵超級娛樂購物城、斥資65億元的漢神洲際購物中心已於去年10月底動工與預計今年下半年開幕的三井LaLaport等，開創台中無限商機。





▲市府跨局處合作，大里就業服務台兼具就業服務與圖書室功能。（圖／市府提供）

此外，張局長提到，依據行政院主計總處最新公布數據，台中市110年失業率3.9%，為六都最低，勞動力參與率60.1%，更創下縣市合併後新高，多項數據證明台中不僅「宜居」、更是「樂業」城市。





而為提供求職者更舒適就業服務環境，市府將原本設置於兒童青少年福利服務中心內的大里就業服務台，搬遷到市立圖書館大里分館1樓，今日揭牌啟用。新址使用空間不僅更寬敞明亮，交通位置及停車措施也更便利；除了提供就業諮詢、工作媒合、職業訓練諮詢等就業服務，就服台內並設置「閱讀圖書區」，放置職涯發展、求職面試相關書籍，讓民眾充電再出發！另外，為讓求職民眾安心工作，就服台也提供社會局托老、托育相關資源連結，以更多元完善的服務，滿足市民需求。





台中市就業服務處說明，大里就業服務台新址(大里區中興路一段163號)正門口就有公車站牌並備有寬敞的汽機車停車場，歡迎求職民眾及求才廠商多加利用，服務時間為週一至週五上午8時至下午5時，電話04-24852742，更多訊息請至台中市就業服務處網站( https://www.eso.taichung.gov.tw/ )查詢。









