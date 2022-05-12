COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

通膨侵蝕毛利？劉揚偉正面樂觀　接單Apple Car語帶玄機

▲面對法人提問毛利率部分，鴻海董事長劉揚偉今（12）日預期，第二季毛利率可能較第一季好，上半年與全年表現也估較去年同期高。（圖／NOWnews資料照片）
▲面對法人提問毛利率部分，鴻海董事長劉揚偉今（12）日預期，第二季毛利率可能較第一季好，上半年與全年表現也估較去年同期高。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-12 17:54:53

鴻海今年第一季毛利率6.02%，雖略較上季6.03%下滑，但優於去年同期的5.8%。面對法人提問毛利率部分，鴻海董事長劉揚偉今（12）日預期，第二季毛利率可能較第一季好，上半年與全年表現也估較去年同期高。至於外傳鴻海將接單蘋果的Apple Car，劉揚偉雖沒有正面回應，但強調都有跟大車廠與新創車廠接觸，而順利量產、落實新製程是鴻海對客戶的使命，會盡力去達成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對鴻海毛利率，鴻海董事長劉揚偉表示影響毛利率的有四，第一是產品組合、第二是匯率，目前這兩項都對集團有利。第三是通膨導致成本增加，雖然對獲利不會有影響，但短期確實會稀釋毛利率。第四則是集團「3+3」（電動車、數位健康、機器人3大產業與人工智慧、半導體、新世代通訊技術3項新技術）策略折舊會影響到成本與營業費用的增加。

劉揚偉指出，今年第一季毛利率6.02%，預估第二季毛利率相對穩定，甚至會較第一季好，上半年毛利率也會比去年同期好，至於全年毛利率表現則預期會比去年高。

劉揚偉指出，雖然疫情、中國封控、高通膨與俄烏戰事對供應鏈多少會有影響，但集團有多元產品組合、有分散的園區，更有有經驗，苦幹實幹的團隊，這三個因素都讓集團影響不大，有信心第二季與全年持平展望不變，尤其現在看營運能見度比今年三月法說會還要好。

至於外傳蘋果將把Apple Car委由鴻海生產，劉揚偉表示，不能針對單一客戶、單一產品來回答。但他指出，鴻海電動車這部分，與現有的大車廠還有新創車廠都有接觸，是不是有能力去接單大客戶、是否有量產能力？他表示因為汽車製程複雜，還要看產品設計對製程的要求是什麼，因此如果是還在設計中的產品，他也很難回答鴻海技術力是否符合客戶要的，但他強調順利量產、落實新製程是鴻海對客戶的使命與精神，會盡力去達成。



鴻海談通膨與中國封控　能見度漸明、全年展望審慎持平

鴻海Q1賺294.5億元、年增5%　EPS 2.12元創近14年新高

鴻海正式取得北美電動車製造基地　敲定生產開發服務客戶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀