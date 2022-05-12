中友「巧奪天工」展 一窺史博館古文物化身現代飾品

台中市中友百貨即日起至6月20日，邀請台灣新興金工藝術平台-『仕飾人』，跨界攜手知名服裝設計師，也是時尚界著名的「針織女王」潘怡良，將2021年秋冬、2022年春夏台北時裝周展出的作品移植中友創意平台展出，讓中部民眾也有機會欣賞巧奪天工的精湛工藝。
這場「巧奪天工 金工飾品展」共展出35件作品，涵蓋潘怡良老師於2021秋冬、2022春夏台北時裝周的走秀搭配飾品，以及以國立歷史博物館二款古文物-《獸形器座》(館藏編號：h0000289)、《錯金大帶鉤》(館藏編號：98-00012)為發想所創作的圖像授權飾品。35件作品出自5位金工設計師之手，呈現出優雅、大器的風範，作品融合古今之美，解構古典元素，轉換成現代簡潔風格，將當代工藝融入日常穿搭之中。
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨欣逢30週年慶，有機會和『仕飾人』合作，挖掘美的事物，將它帶到民眾面前，也是百貨公司肩負的使命之一。這次與新興金工藝術平台『仕飾人』合作，展出35件令人驚豔的金工工藝作品，這也是『仕飾人』跨出台北後的第一場展覽，非常值得大家前來觀賞。
『仕飾人』主理人薛盛元也表示，非常感謝「針織女王」潘怡良老師以實際行動提攜後輩，讓『仕飾人』這個品牌可以連續二季在台北時裝周展露光芒；『仕飾人』嚴選有工藝、創意、哲學內涵的設計師合作，目前平台進駐超過49位設計師，2000件以上的飾品設計，『仕飾人』扮演整合上下游需求的橋樑，提供平台讓優秀的金工設計師專心創作，消費者則能輕鬆地在平台選擇喜愛的飾品。
本次展出的作品中，最特別的當屬由151 Studio設計總監高曉婷設計，以國立歷史博物館二款古文物-《獸形器座》(館藏編號：h0000289)、《錯金大帶鉤》(館藏編號：98-00012)為發想所創作的圖像授權飾品-「十五笄禮(髮簪)」及「春秋大飾(項鍊、耳環）。