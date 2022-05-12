日本東京疫情連6天升溫　沖繩連3天新增逾2000例

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東京都防疫專家分析目前疫情認為，東京都並無疫情擴大傾向，但必須警戒接下來的發展。
關西地方的大阪府今天新增3290例確診病例，較上週四增加2000多例，疫情持續升溫中。
同樣位於關西地方的兵庫縣今天新增1589例確診病例，較上週四增加972例，至今累計病例數40萬248例。
滋賀縣今天新增522例確診病例，較上週四增加逾400例，也是4月16日以來單日新增再逾500例，至今累計病例數8萬4559例。
琉球新報報導，沖繩縣今天新增2330例確診病例，較上週四增加1003例，連3天單日新增逾2000例，至今累計病例數18萬1752例。
作為疫情指標之一的專用病床使用率已超過50%，持續上升到55.6%；重症病床使用率也來到31.7%。
再看日本全境最近一週每10萬人口新增189.66人染疫，沖繩縣以高於全國平均數倍的888.68人連續48天高居日本各地之冠；第2名的北海道是324.57人、鹿兒島縣以291.62人排名第3。
北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增3177例確診病例，較上週四增加1323例，連續5天高於上週同日，也是連續2天單日新增逾3000例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110512