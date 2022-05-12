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3類快篩陽同確診！防疫險怎賠？金管會要公會擬審查指引

▲針對3類人快篩陽視同確診，防疫險怎麼理賠？金管會表示，已請產壽險公會盡快擬具理賠實質審查指引。（圖／讀者提供）
▲針對3類人快篩陽視同確診，防疫險怎麼理賠？金管會表示，已請產壽險公會盡快擬具理賠實質審查指引。（圖／讀者提供）

記者顏真真／台北報導

2022-05-12 19:24:52

居家隔離、居家檢疫、自主防疫民眾今（12）日起若快篩陽性，可經由醫師確認後列為確診，但這也引發防疫保單理賠認定問題。對此。金管會今（12）日表示已請產、壽險公會盡快擬具理賠實質審查指引。此外，截至目前為止，已有9成產險公司同意數位證明替代診斷書。

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對於避免申請診斷書湧入醫院急診室，排擠真正需要醫療資源的人，截至目前為止，12家銷售防疫保單的產險公司中，金管會保險局說，目前已有9成妥協同意認可「數位新冠病毒健康證明」可替代醫生診斷書，但保留事後查核權。

至於保險公司仍保留事後查核權，保險局說，其實保險公司平常進行理賠作業，必要時就會進行查核，即在取得客戶授權同意，並符合比例原則下調閱相關資料進行理賠審查，查核權並非特例，也不會因此影響數位證明替代診斷書的效果。

對於民眾擔心保險契約雖有2年請求權時效，但醫院難以回溯做診斷，還有法定傳染病若於7月份降級將壓低理賠金額，民眾應於6月底前取得確診證明等問題，保險局今日也強調，民眾確診或進行治療，醫療院所均有相關紀錄或資料，民眾申請相關證明文件，不因時間經過而受影響，且保險理賠是以保險事故發生時，理賠條件即已成就，不因相關證明文件的開立時間而受影響。

此外，外界質疑金管會隨著指揮中心防疫政策要求業者放寬理賠條件，保險局說，金管會協調保險公司就居家照護在有醫療行為的前提下，比照一般住院日額給付，還有以數位健康證明取代醫師診斷證明書作為理賠證明文件，均是基於契約精神及兼顧醫院量能，在合於保險契約約定下辦理，尚無要求保險公司放寬理賠條件情事。

至於保戶擔心理賠申請繁複，產險公司為求降低損失，必然更仔細動用契約條款審核理賠案，保險局也表示，已要求保險公司加派人力儘速辦理核保、理賠事宜，並安排專人提供防疫保險商品相關諮詢及爭議處理服務。

另外，產、壽險公會也已就民眾申請理賠常見問題提供問答集，並適時作通案性說明，同時，也正針對快篩陽性確診等擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理。就個案爭議部分，已由財團法人金融消費評議中心指派專人提供消費者諮詢及服務。

保險局強調，為使醫療資源妥適運用、保戶權益維護及保險業損失控制間取得平衡，金管會與衛福部均持續聯繫協調，在合乎防疫政策措施且不偏離保險契約條款意旨下，儘量協助取得兼顧各方需求的理賠證明文件。

金管會同時也會密切關注保險業財務健全與營運穩定，並已要求案關公司就承作防疫保單辦理情形及對財務影響，提報董事會報告，以利董事會瞭解並掌握公司經營情形。

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