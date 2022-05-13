薛景求百想封帝作《王者製造》登北影　日韓影帝后相聚！

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產量豐富的洪常秀，今年再度帶著新作《小說家電影》回歸，電影描述一位作家拜訪後輩的書店，路上巧遇導演夫婦與女演員，而小說家想邀請女演員和她一起拍攝電影。本片今年在柏林影展拿下評審團大獎，加上剛拿下百想藝術大賞影后的李慧英與柏林影后金珉禧攜手，兩大影后同台精采可期。
日本奧斯卡得主石井裕也新作《茜色如燒》將在北影首映，主角尾野真千子飾演失去丈夫後獨力撫養孩子與公公的單親媽媽，面對家中問題層出不窮。該片除了拿下多項電影獎，尾野真千子還一舉奪得日本電影旬報影后，加上永瀨正敏、小田切讓等人客串，是今年最不容錯過的日片。
《空白》故事描述超市店長追逐偷竊未遂女高中生，卻造成她車禍身亡，死者父親為還女兒清白四處奔走，掀起失控風暴。本片由日本奧斯卡影帝松坂桃李和演出《小海女》的古田新太主演，還有柏林影后寺島忍、片岡禮子及田畑智子等金獎陣容加持。
台北電影節也公布繼彼得波丹諾維茲和邱炯炯後的第三位焦點影人，是印尼導演卡蜜拉安迪尼。選片人洪健倫表示，卡蜜拉安迪尼是近年最受矚目的新銳導演，藉著她一年內連續兩部作品皆在國際重要影展獲獎的時刻，台北電影節將她的新作，加上2012年於北影國際青年導演競賽獲特別推薦獎的《海洋魔鏡》及第二部作品《舞吧舞吧，孩子們》，讓影迷重新認識這位別具視野與氣質的創作者。
2022年第24屆台北電影節，將於6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉行。招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單5月16日揭曉，影展票券6月12日於中午12點在OPENTIX兩廳院文化生活開賣。