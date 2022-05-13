美股早盤一度漲200點 電子、航運、生技醫療跌深反彈
美股昨（12）日漲跌互見，亞股今（13）日則開高，日韓股市分別漲2%與1.6%，陸股則小漲，港股漲1.5%以上。台北股市今日開高，開盤漲70.47點，加權股價指數以15687.15點開出，早盤一度漲200點，來到15817點。權值股台積電早盤漲5元，來到509元。電子股回溫，航運股跌深反彈，生技醫療紅通通，至於金融股則呈現壓盤。
美股道瓊指數昨日下跌103.81點，或0.33%，收31730.3點；那斯達克指數上漲6.73點，或0.06%，收11370.96點；標普500指數下跌5.1點，或0.13%，收3930.08點；費城半導體指數上漲15.27點，或0.54%，收2827.21點。
台北股市今（13）日開盤漲70.47點，加權股價指數以15687.15點開出，早盤一度漲200點，來到15817點。權值股台積電早盤漲5元，來到509元。其他晶圓代工表現也不錯，聯電漲2%，來到48.85元。世界先進漲近3%、力積電漲逾5%。
其他重要電子股如聯發科、鴻海、南亞科、國巨、旺宏、日月光漲幅1到2%。至於華碩、和碩相對弱勢，華碩跌約2%，而和碩首季獲利季減78%，EPS為0.62元，展望第二季，業界人士多預期，第二季本業營運將是一場硬仗，今股價跌4.7%。
今日航運股回溫紅通通，長榮、陽明與萬海漲2到3%。華航與長榮航也漲1到2%。其他裕民、榮運、中櫃、台航漲2%以上，中航漲近6%。生技醫療也幾乎一片紅，高端飆漲停、基亞漲8%。台康生首季EPS 0.05元，已連續三季獲利，今漲逾6%。杏一、智擎、大學光漲3到4%。