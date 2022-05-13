Mr.Children開唱！台灣粉絲不用排隊「也能看到」
日本天團Mr.Children迎接出道30周年，他們去年的5月10日在YouTube釋出2019年台北小巨蛋完整演唱會內容，今年的出道紀念日，則要將當天在東京巨蛋的演唱會，於5月22日以付費的方式線上播出，這次巡迴演唱會取名為「前往半世紀的入口」，意思就是指他們最少要再唱20年。
Mr.Children5月10日在東京巨蛋與5萬名歌迷迎接出道30周年，經過討論後，決定以線上播出的方式，讓包括台灣在內、深受疫情所苦而無法到場的海外樂迷們，都能感受Mr.Children的現場魅力。回想去年原本要舉辦的演唱會受到疫情影響，連公布的機會都沒有就直接取消，櫻井和壽形容就像是一場沒有球門的足球比賽一樣，但也因此有了更多時間來準備30周年的巡迴演唱會。
主唱櫻井和壽受訪被問到「再唱20年」，他說：「狀況絕佳的時候『無論怎樣都可以』，狀況不錯的時候，也是滿有自信的，但如果是在沒有自信的狀況下，就可能會有『這首歌我唱起來沒問題，但大家可能聽了會沒感覺吧』。」假如真的迎接出道50周年，團員們也都70歲，櫻井和壽表示：「還能想像我們60多歲的樣子，但70歲就有點無法想像了。」
「Mr.Children 30th Anniversary Tour 前往半世紀的入口」於5月22日線上直播，購票、收看詳情可至此查詢。
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