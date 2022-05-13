聰明報稅／報稅季到！3大類基金投資人 留意稅務風險
五月報稅季來臨，關於基金報酬的繳稅問題到底要如何看待？有專家表示，一般來說，境內基金年配息總金額超過27萬元，或境外基金配息與資本利得合計超過100萬元，都要留意課稅議題。
基富通總經理王浩宇表示，許多人以為只有大戶才要注意，其實房貸族、退休族若沒做好規劃，稅務風險同樣會提高。他指出，境內基金註冊地在台灣，買賣產生的資本利得，目前免稅；至於基金配息，如來源為國內有價證券，併入利息、股利所得，不過，每一申報戶享有27萬元的儲蓄特別扣除額可抵稅，惟單筆配息超過2萬元，將課繳2.11%的健保補充保費。
如境內基金配息來源為海外有價證券，以及註冊地在其他國家的境外基金，其資本利得、配息，都屬於海外所得，超過100萬元才要申報。但不同基金同一年度的買賣損益可以互抵，如互抵後為虧損，免納入所得計算。
王浩宇表示，投資大戶因資金部位大，容易達到課稅門檻，可適度配置在累積級別的境內基金，如有資金需求時再獲利了結。除了大戶外，背負房貸利息的房貸族、靠配息過日子的退休族，如果善加規劃，同樣能有節稅效果。
以房貸族為例，通常會運用房貸利息抵稅，而抵稅部分必須先扣除「27萬元的儲蓄特別扣除額」，如果基金配息主要來自境內基金，可供節稅的額度將會減少，因此可考慮境外基金，或累積級別的境內基金。
至於退休族，每月領息若超過2萬元，而且主要配息來自境內基金，可能須負擔較高的稅費；如果配息來自同一檔境內基金，還要課繳健保補充保費，所以可適度將資產分散在境外配息型基金。