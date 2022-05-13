戰爭下「2500萬噸」糧食出不了烏克蘭！G7外長商討危機
俄羅斯攻打烏克蘭超過2個月，讓本就因疫情而受到重創的全球供應鏈，情況更加雪上加霜，也導致烏克蘭這個農業大國無法正常出口產品。七大工業國集團（G7）的外交部長們，週四（12日）開始在德國漢堡齊聚一堂，為期3天，共商糧食危機和能源安全對策。
綜合《美聯社》、《德國之聲》等外媒報導，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）迎接來自加拿大、法國、義大利、日本、英國和美國的外長們，以及從摩爾多瓦、烏克蘭遠赴德國的來賓。貝爾博克在會談中表示，俄烏戰爭已經演變成一場全球性危機，目前有高達2500萬噸的糧食被封鎖在烏克蘭港口，特別是敖德薩（Odesa）。
柏林的外交高級官員透露，烏克蘭的糧食出口關係到全球數以百萬計的人民，在非洲和中東國家尤為迫切。
貝爾博克指出，當務之急是協助烏克蘭突破俄羅斯施加的封鎖，讓糧食能順利被運往世界各地；而出身知名環境保護主義政黨「綠黨」的貝爾博克也不忘提到，因氣候變遷帶來的糧食不安全問題，在戰火之下更為嚴重了。
烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）、摩爾多瓦外交部長波佩斯庫（Nicu Popescu）也出席了本次活動，庫萊巴希望烏克蘭加入歐盟的申請能夠迅速得到批准，而不一定非得等上數年或更長時間；至於摩爾多瓦雖然不是G7的一員，但因其處於俄烏戰爭最前線，除了龐大的難民壓力以外，外界也越來越擔心它是否將是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）決定入侵的下一個目標。