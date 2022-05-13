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八大通路快篩還有3成未售出　經濟部：尚有46.8萬劑

▲經濟部與衛福部合作，協助快篩試劑廠商開放出貨北北基桃八大通路，經濟部呼籲民眾多加利用。商業司發言人劉雅娟副司長說明，其他地區將視日後各地疫情狀況，向上協調新增通路。（圖／NOWnews資料照）
▲經濟部與衛福部合作，協助快篩試劑廠商開放出貨北北基桃八大通路，經濟部呼籲民眾多加利用。商業司發言人劉雅娟副司長說明，其他地區將視日後各地疫情狀況，向上協調新增通路。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-13 13:57:50

經濟部與衛福部合作，協助快篩試劑廠商開放出貨北北基桃八大通路，經濟部呼籲民眾多加利用。經濟部商業司副司長劉雅娟表示，其他地區將視日後各地疫情狀況，向上協調新增通路。

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考量疫情發展，在行政院沈榮津副院長協調下，經濟部與衛福部合作，自本週5/9開始，於疫情發展較快的北北基桃四縣市開放八大通路販售快篩，包括統一超商（7-ELEVEN）、全家、萊爾富、OK等四大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美聯社等。

經濟部指出，目前販售的試劑為知名品牌「亞培」的家用快篩試劑，以每人限購一劑、每日補貨的方式，協助更多民眾購買快篩。據統計，5/9首日開賣後，當日下午近傍晚已銷售一空。5/10上午補貨，各通路回報銷售比例達到90.99%（仍有33,224劑未售出）。5/11全日銷售比例則是81.94%（剩下99,851劑未售出）。直到昨（12）日，銷售量降至約7成，換言之，除少數熱點門市外，絕大多數通路都還有快篩，共有約21萬劑存貨，再加上每日配售量，目前北北基桃的八大通路門市，尚有46.8萬劑快篩，可供急用民眾購買。

對此，經濟部商業司副司長劉雅娟指出，目前因北北基桃疫情發展較快，因此首先開放八大通路，其他地區是否也會逐一新增，後續會視販售情形及各地因疫情需求，向上協調新增通路方便民眾購買使用。

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