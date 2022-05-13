批陳時中無能！百名小黃司機包圍CDC要求中央給快篩

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾說，從口罩、疫苗、快篩，治療藥品等，「陳時中口中的超前佈署完全就是口號而已」，所謂的與病毒共存，更是沒有實質作為，能讓台灣人民與計程車司機能生存下來，在與病毒共存的階段，面臨的是病死與餓死的威脅，而陳時中在面對如何讓台灣人避免病死與餓死卻是準備不足，避免病死要讓快篩以及治療藥品量能足夠，提前準備，但現在大家看看，快篩與治療藥品有提前準備充足嗎？
李威爾指出，計程車屬於大眾運輸的一環，政府更把計程車司機歸類在第七類人員，如何讓搭車的消費者安心搭乘？快篩就非常重要，有足夠的快篩讓計程車司機能在每天開車前快篩，確認開車的司機都是快篩陰性才開車，讓消費者安心跟避免消費者搭車有染疫風險，讓消費者願意搭車，計程車司機才能在與病毒共存中不會餓死。
台灣數位平台預約接送從業人員產業工會總幹事彭芝園則批評陳時中，「不是極度的無能，就是極度的聰明，但有道德的疑慮」，國外都是政府免費供應快篩劑給人民快篩，國內卻是要大家用錢買，陳時中告訴大眾如果快篩一劑180元嫌貴可以不要買，所以有錢人能存活，買不起的窮人就該死嗎？買的起的是一條命，買不起的也是一條命，但難道買的起的人就不會被買不起的染疫者影響到嗎？
為此工會代表向衛福部提出兩項訴求，包含以篩代隔，與病毒共存，恢復正常生活；提供足量的快篩試劑給計程車司機，消費者才能安心搭乘避免搭車染疫。另外，工會也向交通部提出兩項訴求，並喊出口號「我要活下去，王國材部長救我」，要求增加防疫計程車數量，由於染疫人數不斷上升，未來中重症病患有可能會越來越多，未來更需要防疫計程車，但防疫計程車的數量明顯不足，也要比照之前運輪業從業人員紓困補助，讓運輪業從業人員能生存下去。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。