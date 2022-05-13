小S曝吳佩慈牽線許雅鈞　熱戀期坐雲霄飛車雙唇交纏

43歲的小S和老公許雅鈞結婚17年，雖自爆過著老夫老妻生活，已經3年沒有性生活，但感情還是很恩愛，她在《小姐不熙娣》節目裡自爆當初亟欲擺脫單身生活，苦求好男人現身，透過閨密吳佩慈牽線認識另一半，老公對她一見鍾情，交往初期只要對視就會接吻，甜膩程度讓人受不了。





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▲小S閉眼嘟嘴，還原當初熱戀期的接吻狀況。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

▲小S笑說熱戀期非常甜密，看到對方就想親。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

當天節目主題聊到「愛情新鮮感維持密笈」，小S說每對情侶熱戀時都很黏TT，「我跟老公剛開始談戀愛的時候，我們只要一對看就親一下，大庭廣眾包括餐廳、即使坐雲霄飛車都要親，他朋友都說不要這樣好不好，可是那時候不親不行耶，一看他的臉都想親」，包括許雅鈞下廚煮麵、做大餐給她吃，都讓婆婆吃味說「我兒子都沒對我這麼好，他真的很愛你耶」，讓她感覺甜滋滋的。





不過許雅鈞較年長，個性穩重許多，小S則非常隨興，約會去吃清粥小菜時會突然大唱〈聽海〉，或是跟熟識的漫畫店老闆開玩笑問「有沒有租成人漫畫」，會被老公勸說別這樣做，「感覺不尊重別人工作」，一板一眼的個性，讓她偶爾很傻眼，澄清自己沒這個意思。





▲小S與許雅鈞結婚17年，感情很好。（圖／取自小S臉書）

但結婚17年來，小S依舊很愛老公，新專輯裡專為他寫了一首〈救命恩人〉，讓另一半非常感動。她也曾自爆老公有時回家，光聽腳步聲就知道他今晚是否喝酒，有趣的是，老公喝醉後還會堅持要下廚，貼心幫她煮消夜、煮牛肉麵，直到隔天醒來發現桌上的碗筷，完全忘記進廚房一事，非常搞笑。



