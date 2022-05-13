小S結婚17年看不膩！夢見前男友　醒來慶幸床伴是老公

小S結婚17年了，儘管外界對其婚姻猜測頗多，她絲毫不以為意，也很喜歡曬恩愛，去年慶祝43歲生日，老公許雅鈞早起幫全家人做早餐，非常體貼，當初懷第一胎時愛吃豆花，老公也會幫她買。最神奇的是，以前小S跟姊妹淘說絕不結婚生子，沒想到碰到老公之後，這些規則全部被打破，結婚至今，看到老公還是不會膩。





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▲小S透露老公會幫她煮愛心餐，連婆婆都會忌妒。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

生命中找到對的人，怎麼看都不膩





小S說，年輕時雖交過很多男友，但有時候想到要跟同個人活一輩子，都會覺得可怕，所以打定主意不婚不生，尤其不喜歡開跑車、愛去夜店跳舞、穿緊身褲的男生類型，沒想到這些條件，許雅鈞竟然全都中，這些放在別人身上都會令她反感的事，在他身上都變得很順眼。





交往1年多，他主動求婚。小S當時跟媽媽、姊姊住在一起，不想與家人分離，便回說「太趕了，明年再結吧！」沒想到，許竟回她：「妳知不知道想跟我結婚的人排隊的很多嗎？」讓小S當場爆笑，「這麼不要臉的話，他還這麼認真講出來，真的很好笑」，因此兩人決定先有後婚，有孩子再談結婚。





本來很討厭小孩的小S，認真思考過，如果跟這個人生小孩的話，我願意！因為留戀貪杯，一度擔憂自己酒喝多了，害怕有不孕症，嘗試5、6次後，順利懷上大女兒Elly（許曦文），第一次順利產子，她感覺很幸福，慶幸「還好當初做了這個決定」。





婚姻如此美滿，小S卻語出驚人說，現在還會夢見前男友們，然後被惡夢驚醒，看到床上另一半是老公，才放下心中一塊大石，「還好是你在我身邊」，現在對方都超過50歲了，還是讓她看不膩。





不打算生小孩的話，不結婚也無所謂





有粉絲交往多年，質疑是否該步上紅毯時，小S以前衛觀念給出建議，「不生小孩，領不領證都無所謂，不用管父母吧，除非自己想生小孩再結婚，如果沒有想生小孩，不需要綁住自己，不要因為被逼而生小孩」。





▲小S今年復出螢光幕，掀起不少話題。（圖／儂儂Bella雜誌提供）

婚姻沒有一勞永逸，分開不一定是錯誤





大S、汪小菲月初因為失言風波離婚，吵得沸沸揚揚，蔡康永也提出自己的見解，現在社會風氣開放，離婚不全然是負面的事，「如果結婚是人生當中一個體驗，而非神聖不可侵犯，離婚就沒有那麼嚴重，面臨走不下去時，不會被當成異類，不會被嚴重譴責」。





婚姻不是結完就一帆風順，而是一種動態關係，夫妻都可能改變，不只要觀察對方，也要注意自己。蔡認為，「婚姻沒有一定要符合的標準，因為製定標準就有達不到的可能，會讓彼此壓力很大，遇到低潮、不完美的地方，一邊走下去一邊調整、探索，不要當成嚴肅而恐怖的體驗，就像工作一樣，盡力而為，如果走不下去分開了，也不要怪當初結婚」。





▲小S婚姻幸福，常在社群媒體貼出和家人的合照。（圖／小S臉書）

夫妻角色多元，不能全堆積對方身上





小S贊同蔡的說法，也提出一個與外界認知分歧的意見。許多人都說，最好的另一半就是當彼此的好朋友，她不以為然，「結婚要把老公當最好朋友，還一起工作的話，那很可怕唉」，更自爆「像我跟老公，沒有什麼話聊」、「女生忙碌了一天，還跟男人講工作很煩，我不覺得老公想聽」。





她舉例說，跟老公一起去看電影，結束後有很多觀影心得，想跟老公分享、討論，「比如英雄的披風多假、壞人眼影幾號色號都看得出來」，老公卻淡淡回她「還好吧，大製作」，她立刻打電話給大S，轉向跟姊姊討論劇情，才能一吐心聲。





人際關係很多種，夫妻、朋友、情人、知己都是，小S認為，每個對象有適合分享的領域，「像我跟蔡康永聊的話題，老公可能聽不懂」，所以會有不同角色的朋友，不必把所有身分都堆在另一半身上。





▲小S全家扮成《魷魚遊戲》角色，相當搞笑。（圖 / Lily IG）

真正的好，是無意識的付出





夫妻倆結婚很久，偶爾還是會有鬥嘴的幼稚時刻，許多男女戀愛時會比較誰付出多少，老公許雅鈞也曾對小S說，「BABY你看我對你多好，幫你煮早餐、倒熱水，你為我做了什麼？」當時她腦筋一片空白，想不起來，後來才發現真正的付出，當下是無意識的，因為是心甘情願去做，不會翻舊帳出來計算。她也認為當媽媽的，不該跟小孩說「我為了你犧牲多少」這種連續劇台詞，去強調自己的付出，但話才剛說出口，隨即被女兒許老三打臉，在旁偷偷補了一句「妳明明有說過」。





主持節目說話大膽，但在婚姻裡，小S也有很膽小的時候，非常相信老公忠誠的她，某次在老公睡很沉時，忍受不了「被手機召喚」的吸引力，一度想偷看內容，結果解不開圖形密碼鎖，宣告計畫失敗。





曾有老公突然冷靜下來，說要聊一聊的特殊時候嗎？小S坦言，平常喝太醉時，整個人會完全斷片，隔天老公就會找她聊一聊，問她「你記不記得昨天做了什麼事？」因為毫無記憶，她會整個背脊發麻。小S笑說，「這幾年我老公成長了，他只說，妳不要跌倒、受傷，被別人說成家暴就好！」





▲小S貼許雅鈞背影照放閃。（圖／小S臉書）

蔡康永哈哈大笑，指徐熙娣個性很瘋，當她的先生是世界上很難完成的角色，許雅鈞竟然做到了。





小S幽默表示，結婚久了，老公眼神偶爾會放空，但只會關注她一個，即使生了3個女兒，明明都是老公的前世情人，但女兒還是最愛黏她、老公也不吃醋，大方說：「沒有關係，只要妳理我就好」。





作家渡邊淳一曾提出新名詞「鈍感力」，對比高敏感人格特質，個性偏遲鈍的人，情緒比較穩定，他認為戀人或夫妻之間產生矛盾時，不要因為一些瑣碎小事憂鬱，而能以積極開朗、從容淡定的態度對待生活的人，婚姻比較長久。





小S雖偶爾抱怨老公，還會喜歡上動漫人物，幻想跟《進擊的巨人》的里維兵長戀愛，但兩人將婚姻保持一個開放且健康的關係，不過度干涉對方，也不會因媒體報導的煽風點火，或外界的批評激起千層浪，或許也是一種鈍感力造成的婚姻成就。



