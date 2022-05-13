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調研：2022年全球數位轉型科技投資　支出將達1.8兆美元

▲根據調研機構分析，2022年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型（DX）的科技支出將達到1.8兆美元，比2021年成長17.6%。（圖／IDC提供）
▲根據調研機構分析，2022年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型（DX）的科技支出將達到1.8兆美元，比2021年成長17.6%。（圖／IDC提供）

記者許家禎／台北報導

2022-05-13 15:30:10

根據調研機構分析，2022年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型（DX）的科技支出將達到1.8兆美元，比2021年成長17.6%。IDC全球數位轉型支出指南的最新研究表示，數位轉型科技投資支出將在2022-2026年預測期內保持這種成長速度，五年的年複合成長率（CAGR）為16.6%。

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IDC客戶洞察與分析部資深研究經理Craig Simpson表示，在疫情略微放緩之後，2022年將看到積極的數位轉型科技投資成長。而隨著企業加速追求數位優先策略，他們正在將這些投資引向內部營運和外部直接參與。對內部營運的投資主要集中在提高效率和韌性上，而客戶體驗轉型已經成為許多公司的首要任務。

Craig Simpson指出，營運投資在《DX支出指南》中包含的51個策略重點中脫穎而出。預期2022年數位轉型三大優先重點包括後端支援和基礎架構、智慧製造和數位供應鏈優化。今年這三個投資領域的DX支出將超過6200億美元。其他將在2022年看到大量投資的營運重點包括互聯資產(Connected Assets)、設施管理(Facility Management)以及用於企業營運用的數據和資訊, (Operationalizing Data and Information)。

另外客戶體驗投資，如全方位體驗參與和全通路商務，將在2022年占到超過3000億美元的DX支出。在五年的預測中，支出成長最快的數位轉型投資包括無摩擦保險（年複合成長率27.4%）、法律事務（年複合成長率27.0%），以及企業和資源管理（年複合成長率26.0%）。

從產業角度來看，製造業將佔今年全球DX支出近30%，其次是專業服務和零售業。公用事業和銀行業今年的DX支出也將超過1億美元。同時，在2022-2026年的預測期內，金融服務業數位轉型技術投資將成長最快，證券和投資服務、保險和銀行業的五年年複合成長率預計都將達到19%或以上。

從地區別來看，美國將是2022年DX支出的最大地區，佔全球總額的近35%。西歐將是DX支出的第二大地區，緊隨其後的是中國。中國也將提供最強勁的DX支出成長，五年的年複合成長率為18.5%。拉丁美洲將是成長第二快的地區，年複合成長率為18.2%。


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