今死亡+41多為年長者　羅一鈞：出現這些徵兆快送醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
- 新北市22,483例
- 臺北市11,613例
- 桃園市9,434例
- 臺中市3,708例
- 高雄市3,664例
- 臺南市2,357例
- 基隆市2,036例
- 新竹縣1,626例
- 宜蘭縣1,425例
- 彰化縣1,169例
- 屏東縣1,154例
- 花蓮縣1,008例
- 苗栗縣742例
- 雲林縣580例
- 新竹市579例
- 臺東縣348例
- 南投縣317例
- 嘉義縣314例
- 嘉義市228例
- 澎湖縣104例
- 金門縣65例
- 連江縣18例
死亡增41例多為年長者 羅一鈞：出現這些徵兆快送醫
指揮官陳時中表示，今日新增之41名死亡個案中，40人有癌症、重大疾病或慢性病史，只有1人雖沒有其他重大病史，但未曾接種過疫苗。在今日本土重症的特殊案例中，醫療應變組副組長羅一鈞表示，有一名20多歲、未曾接種過疫苗的產婦，自然產後出現大出血、休克及呼吸窘迫，因此從婦產科診所轉院到醫院救治，採檢時發現確診，不過跟產後出血、休克，有無關聯還需進一步釐清，目前出血後需要住院治療，有呼吸困難，因此住進加護病房並使用呼吸器，目前狀況算是穩定。
自元旦至今，目前累積本土病例昨天544,161萬例，相較上週增加33.8萬例。年齡層分布20-40多歲青壯年為主，而年長個案，65歲以上佔8.1%。各年齡層中重症率、死亡率，還是以90多歲最高齡長者最高，中重症率11.32%，致死率1.89%。其次是80歲以上，中重症率5.13%，致死率0.69%。羅一鈞呼籲長者盡快接種疫苗，若出現相關請示徵兆症狀，如：嘴唇發紫、呼吸困難、意識改變、胸口悶痛，可能是肺炎相關症狀，應盡速尋求視訊診療，緊急時可以撥打119，爭取救援時間。
快篩預算竟比面罩低？指揮中心回應了
指揮中心澄清說明，有關立法委員於社群網路上指稱「防護面罩預算63.9億，快篩預算僅5264萬」，查該資料係特別預算之防疫物資項下截至「2022年3月31日」累計執行數（付款數），其中項目「防護面罩」含括一般醫用口罩、外科口罩、N95口罩及可掀式、拋棄式面罩等用於臉部之防護物品。至於「快篩預算僅5264萬」，該金額係3月31日前已支付快篩試劑款項，目前徵用及採購之「快篩試劑」金額尚未計入，相關預算衛生福利部每月均將辦理情形表公布於官網供大眾檢視。
指揮中心表示，截至本（111）年3月底預算執行，5千餘萬元快篩試劑支出項目包括：社區診所定點監測、國際機場特定高風險工作人員監視計畫、發放入境旅客居檢所需、桃園自貿園區群聚事件採檢等。因應疫情急遽變化，政策滾動式調整，指揮中心將視COVID-19疫情防治及全民需求，持續採購相關防疫物資。
指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢（如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等），收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。詳情請上官網查詢https://at.cdc.tw/Q7S2Vt。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53778
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw