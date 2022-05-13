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學者挺「全面快篩陽即確診」　視訊診療徒增醫療負擔

▲台大公衛教授詹長權接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，「快篩陽即確診」在學理上可行，現階段欠缺的是進行有效資訊管理的能力。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台大公衛教授詹長權接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，「快篩陽即確診」在學理上可行，現階段欠缺的是進行有效資訊管理的能力。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-13 17:29:23

本土確診人數仍高居不下，大規模的感染者、密切接觸者，讓我國衛生行政體系疲於奔命，第一線眼看就要崩盤，雙北市長均提出應採全民「快篩陽即確診」的認定方式，以解決行政負擔過重的問題，不過指揮中心指揮官陳時中今（13）日於記者會上強力回擊，指稱有行政處分過當和事後醫療責任，否定「快篩陽即確診」。但台大公衛教授詹長權接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，「快篩陽即確診」在學理上可行，現階段欠缺的是進行有效資訊管理的能力。另外，台大公衛教授陳秀熙則表示，以投藥來看，目前並不是確診就需要投藥，也是要精準，而「快篩陽即確診」的確可以有效紓解醫療體系負擔，但現況下僅三類適用，且需要醫師視訊診斷，反而對醫護負擔更重。

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陳時中今日於疫情記者會上指出，「快篩陽即確診」的做法是為了快速隔離、治療，然而快篩會7％至15%偽陽性的可能，如果強制隔離治療，可能導致行政處份過當，而如果在不確定病人情況下給藥，如果發生副作用，後續醫療責任歸屬也很難追究，強力回擊「快篩陽即確診」。

不過詹長權則說，「快篩陽即確診」在學理上來說當然是可以的，但現階段的困難是快篩結果無法進行有效的資訊管理，他拿的到底是誰做的快篩其實也不知道，就算請醫師遠端看診也無濟於事，這時後就需要物聯網（IOT）能力的相關資訊業者，善用台灣的資訊武器。

對於快篩恐怕出現偽陽性的問題，詹長權指出，「如果有擔心這個，就是要加快PCR的速度，要能夠在兩小時內知道結果」，如果我們現況有每天能達到20萬的PCR採檢量能，就應該要全部拿出來用，如果不足以因應疫情的速度，那麼「快篩陽即確診」只要每人篩兩次也能有效解決。

而陳秀熙也肯定「快篩陽即確診」是可行的，不需要僅限定於現況下的三種身份別，不過要和大眾建立「有持續症狀才進行醫療協助」的重要觀念，否則民眾自己覺得有症狀就要開啟視訊，那確診者數量龐大，再加上很多都是輕症或無症狀感染者，醫生透過視訊要花更多時間去監測到底是不是確診，反而讓醫療體系更加吃重「應該推廣是就算是篩檢陽性，但如果沒有特別，就不要去醫療體系求助」。

針對口服藥投藥可能導致更多醫療責任歸屬問題，陳秀熙則抱持否定態度，「因為以目前來說，不是陽性之後就一定要投藥，藥物和快篩需要足夠，但是投放要精準」，因為藥物容易有交互作用的問題，因此更有必要經過專業評估，「美國是因為感染率太高，不得以這樣做」，否則大部分的感染者是不需要就醫治療的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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