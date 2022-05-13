學者挺「全面快篩陽即確診」　視訊診療徒增醫療負擔

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不過詹長權則說，「快篩陽即確診」在學理上來說當然是可以的，但現階段的困難是快篩結果無法進行有效的資訊管理，他拿的到底是誰做的快篩其實也不知道，就算請醫師遠端看診也無濟於事，這時後就需要物聯網（IOT）能力的相關資訊業者，善用台灣的資訊武器。
對於快篩恐怕出現偽陽性的問題，詹長權指出，「如果有擔心這個，就是要加快PCR的速度，要能夠在兩小時內知道結果」，如果我們現況有每天能達到20萬的PCR採檢量能，就應該要全部拿出來用，如果不足以因應疫情的速度，那麼「快篩陽即確診」只要每人篩兩次也能有效解決。
而陳秀熙也肯定「快篩陽即確診」是可行的，不需要僅限定於現況下的三種身份別，不過要和大眾建立「有持續症狀才進行醫療協助」的重要觀念，否則民眾自己覺得有症狀就要開啟視訊，那確診者數量龐大，再加上很多都是輕症或無症狀感染者，醫生透過視訊要花更多時間去監測到底是不是確診，反而讓醫療體系更加吃重「應該推廣是就算是篩檢陽性，但如果沒有特別，就不要去醫療體系求助」。
針對口服藥投藥可能導致更多醫療責任歸屬問題，陳秀熙則抱持否定態度，「因為以目前來說，不是陽性之後就一定要投藥，藥物和快篩需要足夠，但是投放要精準」，因為藥物容易有交互作用的問題，因此更有必要經過專業評估，「美國是因為感染率太高，不得以這樣做」，否則大部分的感染者是不需要就醫治療的。
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