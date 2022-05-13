居隔期間快篩陽　親友可代為看診！指揮中心說明配套

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指揮中心表示，民眾於居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間，使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，可透過遠距門診醫療，請遠距、視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果；如居家環境設備無法使用視訊或未能成功預約視訊診療者，可委由非居家隔離親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣、檢測片卡至診所或負責居家照護之責任院所（含衛生所）請醫師確認。
使用遠距門診醫療者可以透過健保署全球資訊網首頁／重要政策／COVID-19就醫權益與因應作為／民眾就醫權益（視訊診療看這裡）／因應COVID-19疫情之視訊診療（網址為：https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=682E61D7A9C3A59D&topn=787128DAD5F71B1A），或使用「健保快易通APP∣健康存摺APP」，查詢附近「視訊診療指定院所」，並先行電話洽詢或至院所網頁預約掛號，或可聯繫地方衛生所、關懷中心協尋可提供視訊診療服務之院所，透過遠距門診醫療，請遠距、視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。
快篩陽預約視訊或前往就醫 應配合這些事項
指揮中心提醒，民眾預約訊診療或前往診所、負責居家照護之責任院所（含衛生所）評估確認陽性結果時，請配合下列事項：
一、評估前，先行準備：
（一）自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。
（二）將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。
（三）如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。
（四）配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。
二、評估時，如採視訊評估，並依視訊診療醫師指示上傳照片；如採現場評估，無需上傳照片，但建議評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認該檢測結果確為其所屬。
三、評估後，醫病已對快篩陽性結果達成共識，請民眾配合將檢測卡匣/檢測片銷毀或塗毀。若由親友帶至診所評估，則交由醫事人員處理；若是於家中遠端評估，則依居家照護垃圾清理原則，以雙層垃圾袋包裝並確實密封。
指揮中心表示，當民眾及醫師對評估陽性結果如達成共識，即可由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診，後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排個案於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。
開設學齡前兒童就醫綠色通道 優先照顧兒童
中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，考量國內 COVID-19疫情持續升溫，兒童確定病例數增加，為提供學齡前兒童(6歲以下)優先照顧，舒緩醫院急診量、避免過多就診者排擠兒童之待診時間，以及減少群聚，指揮中心已請教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛生福利部部立醫院等四大公立醫療體系，儘速配合開設學齡前兒童就醫綠色通道(防疫急門診)，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。
指揮中心指出，截至今日中午，四大公立醫療體系設置學齡前兒童就醫綠色通道計有35家醫院，包括退輔會附屬榮民醫院15家、國防部所屬軍醫院13家、教育部所屬大學醫院3家及衛生福利部部立醫院4家，另衛生福利部部立醫院尚有13家將於5月18日前全數完成開設兒童就醫綠色通道。
※相關醫療院所名單一次看：https://www.cdc.gov.tw/File/Get/1_iEpZIf83l22Km0_3JAbw
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53779
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