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MSCI微幅調降台股權重　證交所：不代表台股資金流向

▲MSCI微幅調降台股權重，證交所指出台股權重變化，不代表台股資金的流向，並強調台股體質良好，上市公司營收亮眼，持續呈現成長趨勢，將為台股後勢帶來穩健動能。（圖／NOWnews資料照）
▲MSCI微幅調降台股權重，證交所指出台股權重變化，不代表台股資金的流向，並強調台股體質良好，上市公司營收亮眼，持續呈現成長趨勢，將為台股後勢帶來穩健動能。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-05-13 17:57:57

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由15.67%下調至15.56%，調降0.11個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.01%下調至17.9%，調降0.11個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.7%上調至1.71%，調升0.01個百分點，最新權重將在5/31收盤生效。證交所指出，台股權重變化，不代表台股資金的流向，並強調台股體質良好，上市公司營收亮眼，持續呈現成長趨勢，將為台股後勢帶來穩健動能。

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至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增4檔，刪除3檔後，總指數成分股將為87檔，本次有調整在外流通股數之成分股共18檔，本次權重調升最多為新增成份股力積電，其變動權重為0.42%，權重調降最多則為刪除之成份股上銀，其變動權重為-0.19%。

本次MSCI季度調整，觀察「MSCI全球新興市場指數」，此次權重調升最多之國家中國及印尼，權重各增加了0.32及0.03個百分點；而本次權重調降最多之國家為印度，權重被下調了 0.17個百分點，其餘國家權重變化不大。

法人指出，台灣3月的景氣對策信號燈號下降為綠燈，其中領先指標不含趨勢指數呈續跌，且同時指標不含趨勢指數也持續下降，顯示國內景氣有放緩的現象，加上最新公布的台灣經季節調整後工業生產指數在連續數月增長後，3月份跟上月相比下降 6.5%，為自2008年12月以來的單月最大跌幅。

而近期受到重要經濟體之貨幣政策轉趨鷹派、變種病毒Omicron肆虐導致全球供應鏈大亂及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，可能造成金融市場波動加劇，在多個不確定性因素較明朗化前，建議投資人在短期操作上仍須謹慎應對。

針對MSCI調整權重中，證交所則指出調整前後的權重差距，僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。並強調台灣基本面良好，產業具競爭力，台股受到國內外資金青睞，市值持續增加，權重從2019年第三季的10.71%已穩健成長至本季之15.56%。

證交所指出，雖然本季台股權重較前一季略為下滑，不過上市公司表現仍亮眼，全體上市公司本年截至4月營收達12.92兆元，較去（2021）年同期增加9.89%，持續呈現成長趨勢，將為台股後勢帶來穩健動能。

證交所表示，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來台灣證券交易所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。


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