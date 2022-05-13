PCR確診給藥爭議 柯文哲：陳時中背後的專家也有問題？
新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，而台北市長柯文哲近日針對PCR陽性才視為確診一事，槓上中央防疫指揮中心，並指出若不改成「快篩陽確診」，未來還會死很多人。對此柯文哲今（13）日召開防疫記者會時，再度砲轟中央「陳時中不懂，後面那些人，從張上淳、石崇良一直到李秉穎、黃立民，怎麼會有這個問題？」
柯文哲指出，新冠肺炎是上呼吸道感染，基本上在上呼吸道就能被解決掉，不過若是病情持續拖延，就有可能蔓延到肺臟，甚至引發多重器官衰竭。「死亡曲線本來就是在確診曲線之後，所以現在公布的狀況一定會比實際的輕。」柯文哲說，雖然中重症病例不多，但絕對不是沒有。
至於針對抗病毒藥物的給藥方式，柯文哲強調，無論是PCR還是快篩陽確診，都還是要經過「有症狀、快篩陽、符合適應症、排除禁忌症、排除藥物交互作用」等五個步驟。而重點在於抗病毒藥物在確診後五天內吃最有療效，若超過五天藥效會相當差。
「我就明白講，陳時中不懂，他後面的人，從張上淳、石崇良一直到李秉穎、黃立民，我們都是同一批老師教出來的，怎麼會有這個問題？」柯文哲強調，如果在病例很少的時候，PCR很快就出來就算了，「實際狀況是都卡住了，沒辦法馬上出來。」
「不需要辯論，但我就點名，衛福部的醫療專家們，要不要出來講？」柯文哲強調，在五階段中已經排除掉大多數可能「偽陽」的案例，且如果沒症狀根本不用吃藥，而是要到一定症狀才要吃。
※【NOWnews 今日新聞
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