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PCR確診給藥爭議　柯文哲：陳時中背後的專家也有問題？

▲針對快篩陽確診給藥還是PCR確診給藥爭議，台北市長柯文哲13日再度槓上中央，直言「陳時中不懂也就算了，他背後的張上淳、石崇良一直到李秉穎、黃立民，怎麼會有這個問題？」（圖／台北市政府提供）
▲針對快篩陽確診給藥還是PCR確診給藥爭議，台北市長柯文哲13日再度槓上中央，直言「陳時中不懂也就算了，他背後的張上淳、石崇良一直到李秉穎、黃立民，怎麼會有這個問題？」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-13 18:29:01

新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，而台北市長柯文哲近日針對PCR陽性才視為確診一事，槓上中央防疫指揮中心，並指出若不改成「快篩陽確診」，未來還會死很多人。對此柯文哲今（13）日召開防疫記者會時，再度砲轟中央「陳時中不懂，後面那些人，從張上淳、石崇良一直到李秉穎、黃立民，怎麼會有這個問題？」

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柯文哲指出，新冠肺炎是上呼吸道感染，基本上在上呼吸道就能被解決掉，不過若是病情持續拖延，就有可能蔓延到肺臟，甚至引發多重器官衰竭。「死亡曲線本來就是在確診曲線之後，所以現在公布的狀況一定會比實際的輕。」柯文哲說，雖然中重症病例不多，但絕對不是沒有。

至於針對抗病毒藥物的給藥方式，柯文哲強調，無論是PCR還是快篩陽確診，都還是要經過「有症狀、快篩陽、符合適應症、排除禁忌症、排除藥物交互作用」等五個步驟。而重點在於抗病毒藥物在確診後五天內吃最有療效，若超過五天藥效會相當差。

「我就明白講，陳時中不懂，他後面的人，從張上淳、石崇良一直到李秉穎、黃立民，我們都是同一批老師教出來的，怎麼會有這個問題？」柯文哲強調，如果在病例很少的時候，PCR很快就出來就算了，「實際狀況是都卡住了，沒辦法馬上出來。」

「不需要辯論，但我就點名，衛福部的醫療專家們，要不要出來講？」柯文哲強調，在五階段中已經排除掉大多數可能「偽陽」的案例，且如果沒症狀根本不用吃藥，而是要到一定症狀才要吃。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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