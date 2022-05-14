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數據揭綠營噤聲「挺不下去」　陳時中選北市恐有變數

▲指揮官陳時中近來被藍營攻擊時，鮮少有民進黨公職為其挺身而出，引發關注。（圖／資料照）
▲指揮官陳時中近來被藍營攻擊時，鮮少有民進黨公職為其挺身而出，引發關注。（圖／資料照）

政經中心／綜合報導

2022-05-14 09:56:16

國內單日確診數暴增，快篩試劑搶購問題引發民怨，也讓疫情指揮官陳時中的聲勢有所下滑。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析也指出，在陳時中頻頻被藍營攻擊時，鮮少有民進黨公職在這波攻防裡為陳時中挺身而出，加上近期台北市長選舉民調顯示，前交通部長林佳龍民調表現與陳時中逐漸縮小差距，同樣被視為潛在人選的前副總統陳建仁動作頻頻，陳時中是否仍是披綠袍參選北市長的不二人選，恐怕依舊充滿變數。

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TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析自今年3月中旬本土疫情再度升溫以來，陳時中的網路正負面聲量趨勢，結果發現，陳時中的正面聲量在5月2日爆發高登採購弊案後，下挫至5％達到新低點，而負面聲量則成長至23％，正負聲量差距擴大至18個百分點，是這波疫情以來差距最多的一週，顯示陳時中因為這波爭議吸引砲火受到重傷，難以挽救好感度頹勢，而民進黨政府的形象也可能因為疫情大爆發，出現負面影響。

值得注意的是，面對國民黨陣營猛烈攻勢，不斷創造聲量高峰，導致一度被視為綠營「明日之星」的陳時中陷入「被炎上」窘境，卻鮮少有民進黨公職在這波攻防裡為陳時中挺身而出。網路數據顯示，相對過去民進黨公職喜歡透過社群吹捧陳時中的抗疫表現、藉此吸引民眾關注，在民進黨公職人員的臉書當中，曾經一週發出超過70篇與陳時中有關的貼文，然而自從爆發「快篩之亂」以來，近兩週卻分別只有9篇、11篇貼文聲援陳時中。

對比去年8月台灣再度出現本土「+0」時，綠營單週發出29篇貼文吹捧陳時中，或是去年11月陳時中遭指聚會有飯局妹時，綠營單週發出21篇貼文相挺，這次的快篩風波，綠營內部的反應可說冷淡、一片噤聲。總體而言，陳時中過去被視為綠營救世主，甚至力挺他辭官角逐台北市長，然而這次在民意大逆風當下又接連爆出爭議，許多綠營公職都是避之唯恐不及。

陳時中原被看好是參選台北市長黑馬，如今首當其衝飽受輿論砲火攻擊，主動向外界釋疑也無法獲得諒解，負面聲量飆破新高的同時，綠營自家人又不願意出手幫忙；加上近期民調顯示，林佳龍民調表現與陳時中逐漸縮小差距，同樣被視為潛在人選的陳建仁動作頻頻，跳出來指責採購快篩政策不是，陳時中是否仍是披綠袍參選北市長的不二人選，恐怕依舊充滿變數。

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