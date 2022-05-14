數據揭綠營噤聲「挺不下去」　陳時中選北市恐有變數

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值得注意的是，面對國民黨陣營猛烈攻勢，不斷創造聲量高峰，導致一度被視為綠營「明日之星」的陳時中陷入「被炎上」窘境，卻鮮少有民進黨公職在這波攻防裡為陳時中挺身而出。網路數據顯示，相對過去民進黨公職喜歡透過社群吹捧陳時中的抗疫表現、藉此吸引民眾關注，在民進黨公職人員的臉書當中，曾經一週發出超過70篇與陳時中有關的貼文，然而自從爆發「快篩之亂」以來，近兩週卻分別只有9篇、11篇貼文聲援陳時中。
對比去年8月台灣再度出現本土「+0」時，綠營單週發出29篇貼文吹捧陳時中，或是去年11月陳時中遭指聚會有飯局妹時，綠營單週發出21篇貼文相挺，這次的快篩風波，綠營內部的反應可說冷淡、一片噤聲。總體而言，陳時中過去被視為綠營救世主，甚至力挺他辭官角逐台北市長，然而這次在民意大逆風當下又接連爆出爭議，許多綠營公職都是避之唯恐不及。
陳時中原被看好是參選台北市長黑馬，如今首當其衝飽受輿論砲火攻擊，主動向外界釋疑也無法獲得諒解，負面聲量飆破新高的同時，綠營自家人又不願意出手幫忙；加上近期民調顯示，林佳龍民調表現與陳時中逐漸縮小差距，同樣被視為潛在人選的陳建仁動作頻頻，跳出來指責採購快篩政策不是，陳時中是否仍是披綠袍參選北市長的不二人選，恐怕依舊充滿變數。