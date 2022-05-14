內幕／江啟臣蓄積政治能量籌組基金會　盼做出指標性民調

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江啟臣的董事成員不少是原本擔任黨主席時的老班底，包括前黨秘書長李乾龍擔任副董事長，黨副秘書長李彥秀、謝龍介及黃奎博擔任董事，另還有前考紀會主委葉慶元以及被視為親江的學者鈕則勳；更找來文傳會副主委黃子哲擔任基金會執行長。
江啟臣卸任黨主席後，雖回歸立委角色，仍是國民黨內青壯派的代表性人物，也是接班台中市長盧秀燕的熱門人選，江啟臣成立基金會，除培育年輕人、在各項議題上發揮影響力外，也被視為是在蓄積政治能量，為四年後做準備。
近日啟思民本基金會已經接連針對疫情、烏俄戰爭進行議題沙龍，也透過臉書直播方式，讓更多人參與，未來也會持續邀集學者專家進行這類型的對談，希望可以提出政策建議。
據了解，江啟臣希望基金會未來能定期做民調，聚焦在年輕人關心的低薪、少子化、房價高等議題，真實反應年輕人的心聲。不只如此，江啟臣還希望基金會能針對民本指標做成具有代表性的民調，能夠完整的呈現民意趨勢，如偏綠的台灣民意調查基金會、美麗島電子報在民調議題上，做出一定的指標及影響力。
與傳統智庫不同，基金會是希望以最少的資源拓展最大的能量，除了透過臉書粉絲專頁外，啟思民本也規劃要成立Youtube平台，加強自媒體的宣傳，帶動議題的傳播。
至於江啟臣成立基金會的最大目的，黨內人士說，主要是希望基金會能成為一個交流的平台，將各項議題連結及分享，當然也有助於未來的政治生涯及發展。