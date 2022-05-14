進入升息循環　法人：利率仍相對低檔、有利風險性資產

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富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，對抗通膨已然成為央行首要任務，投資人關注升息對經濟與市場的不確定性影響，然而儘管面臨挑戰，美國企業至今表現仍然強韌，失業率接近歷史低點、同時仍有許多職缺待填補，就業市場的強勁復甦可望遞延或避免美國陷入經濟衰退，預期能源價格與供應鏈瓶頸情形可望在近期觸頂，接下來的挑戰在於通膨能否顯著回落，然而成熟國家央行已轉向加速緊縮的循環，投資人應認知不要與聯準會政策作對。
面對高波動環境，雖然我們已調降整體風險及股票偏好至中性，但仍看好股票資產中期的潛在回報，其中美國、加拿大與日本股市具有相對優勢，美國消費者與企業擁有非常健康的資產負債表，加拿大受惠美國及商品題材，日本則具備強勁的經濟成長及有利的貨幣政策與受惠經濟復甦的產業結構。而在近期殖利率與利差快速攀升後，我們也調整了原先對投資級債的負面展望而轉向中性。
就投資策略而言，經理人愛德華．波克表示，追求收益是我們的主要目標，公用事業與健康醫療等高股利股票在波動環境中更顯防禦價值，而具備較高收益機會的債券標的在低利環境中仍具備相對投資價值，此外，我們善用掩護性買權策略，利用權利金收入提升投資組合整體收益，也因而使投資範疇得以擴大至囊括原本低股利特質的股票，例如科技股，而投資範圍的擴大也更有效的降低了整體波動性。