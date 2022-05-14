吳慷仁自爆太過自我「在愛情裡，我也曾經傷害過別人」

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來自單親家庭的吳慷仁，15歲不到就四處去打工賺錢，他做過粗工、當過酒保，接觸過各式各樣的人，適應力與學習能力相對比其他人快和強，這也是為何他在接下電影《非分熟女》後，對於陌生的廣東話台詞，不但一口答應，更要求自己能練到標準為止。
「我會盡量去配合劇組們、演員們的表演方式，對我來說都是一種嶄新的體驗與學習，從小我就喜歡看港片港劇，一直到現在我很多的表演節奏，都是有稍微受到香港影劇的影響。」他表示那時只要空閒時間就會去聽錄音，把廣東話台詞死背硬記，也會去請教劇組工作人員音節的發音，「休息時間就是一直聽廣東話，還有反覆看港片。」
該片鼓勵女性大膽直面慾望，吳慷仁承認自己有被倒追的經驗，但結局都不是特別好，他將原因歸到自己身上，稱是「太沒信心」。即便近年憑著《一把青》《我們與惡的距離》等作品爆紅，他還是覺得自身有許多不足、需要學習，「因為對自我肯定還不夠吧？遇到倒追的女人時，我就會覺得『妳又不了解我，為什麼會喜歡我？』會有很多的疑問。」
吳慷仁承認個性頗自我，尤其年輕時更甚，「會有女生送東西、關心飲食，但那時候我相對年經，很自我，對自己的掌握度抓很緊，不太容易去理解人。」他靜靜地說：「我會傷害到別人的心，傷害到對方的好，但現在成熟了些，會覺得有更好處理方式，讓他人對你死心，不會像以前這麼極端。」
男女之間若有似無的曖昧，吳慷仁也是不買帳，「我滿老派的，多半會直接說喜歡，不會拖太久，我不喜歡曖昧，我會想告訴她『我喜歡妳』，之後的事情再說。」假設對方不喜歡自己呢？吳慷仁不勉強，「不喜歡我也沒關係呀，我還是會看我可以撐多久。」
一個人的本性是很難改變的，吳慷仁深知這點，於是在交往時一旦發現可能不太適合，就會快刀斬亂麻，「因為我會發現我在浪費對方時間，我就會放手，但之前女友就會覺得『你怎麼輕易放手？』可是我知道我本性不會變。」
「所以我才會希望女生跟我交往時，能夠好好做自己，不用為了我改變個性。」在彼此都能做自己範圍內，仍舊感覺到自在的伴侶，是吳慷仁對感情的夢想，「但那種美好的東西，好像都出現在國外報章雜誌齁？你沒有辦法奢望遇到這樣的人，怎樣能遇到呀？那是上輩子修來的福氣。」他笑言。
面對下一段感情，吳慷仁吐露對自己的期許，「我會保護、呵護她，也希望在下一段感情學會適時鬆手，把一些原則稍微放開，不要太硬，否則我跟對方都會吃不消。」