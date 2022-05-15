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新北翁忘把200萬藏清淨機　回收廠員工拾金不昧急尋失主

▲新北翁忘把200萬藏空氣清淨機內，回收廠員工拾金不昧送交派出所。（圖／翻攝畫面）
▲新北翁忘把200萬藏空氣清淨機內，回收廠員工拾金不昧送交派出所。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-05-15 08:50:31

新北市鶯歌區一家資源回收廠林姓員工，日前在處理一台回收的空氣清淨機時，發現機子發出怪聲，經拆解後發現內有2袋牛皮紙袋，打開後發現是200萬現金，遂趕緊通知老闆與老闆娘，一送至新北市三峽分局鳳鳴派出所；警方受理後，經調閱監視器、聯繫查訪後，2小時就確認失主為因家中裝潢，而委託工人將廢棄空氣清淨機回收至回收廠的70歲陳姓老翁，陳翁到場簽收時則稱，這台空氣清淨機放在家裡40多年都沒用，最近才託人送到回收商，已記不得是何時將200萬元藏放機器內，很感謝回收廠員工與警方讓這筆錢失而復得。

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據了解，這名70歲陳姓老翁，忘記多年前把200萬現金，存放在在空氣清淨機裡，在本（5）月12日，委託裝潢工人將機子送至回收廠，而回收廠38歲的林姓員工，為確定是否堪用而開啟電源測試而拆解檢查，卻驚見內有2個牛皮紙袋內，共計包裹著200萬元現金，遂趕緊通知老闆與老闆娘，一送至新北市三峽分局鳳鳴派出所。

▲新北翁忘把200萬藏空氣清淨機內，回收廠員工拾金不昧送交派出所。（圖／翻攝畫面）
▲新北翁忘把200萬藏空氣清淨機內，回收廠員工拾金不昧送交派出所。（圖／翻攝畫面）
警方循線找到陳姓老翁，13日通知他案簽收，員警也慎重比對牛皮紙袋上手寫的數字，確認是他的親筆字跡，陳翁相當感謝回收廠員工林男拾金不昧，讓這筆錢失而復得。

鳳鳴派出所長莊于霈也笑稱，這是第一次遇到民眾拾得如此龐大金額的現金，最後能夠順利物歸原主很開心。（編輯：林莞茜）

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