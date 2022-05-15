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《從地心竄出》79歲硬漢巨星過世　家屬拒公布死因

▲凱文貝肯（右）PO出和佛瑞德華德拍《從地心竄出》時的合照，悼念過世好友。翻攝凱文貝肯IG
▲凱文貝肯（右）PO出和佛瑞德華德拍《從地心竄出》時的合照，悼念過世好友。翻攝凱文貝肯IG

記者洪敏祥/綜合報導

2022-05-15 11:02:402022-05-15 11:51:37

好萊塢又少了一位硬漢巨星！79歲的資深影星佛瑞德華德在8日逝世，外媒報導應家屬意願並未公開他的死因及逝世地點，外型粗獷的佛瑞德華德演過不少知名作品，其中和凱文貝肯搭檔的賣座片《從地心竄出》最為人熟知，仍是電影頻道熱播的經典驚悚片。

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佛瑞德華德出道超過40年，外型粗獷，但演技精湛並未侷限在單一類型角色，知名作品還包括《九怒漢》、《太空先鋒》、《銀色．性．男女》等，都讓人留下深刻印象。他的人生經歷豐富，踏入演藝圈前，曾是一位拳擊手，被打斷鼻樑3次；也在阿拉斯加當過樵夫；後來在美國空軍待了3年，從空軍退役後，到紐約學習表演才覓得踏入演藝圈的機會。

根據外媒報導，佛瑞德華德公關人員表示，依照家屬意願，將不公開佛瑞德華德的死因，而根據他的遺願，是希望哀悼他的人能夠捐助波士頓大學的「慢性創傷性腦病變研究中心」，大愛的遺願讓人感動。佛瑞德華德離過兩次婚，並和第二任妻子育有1子。

曾和佛瑞德華德搭檔拍攝《從地心竄出》的男星凱文貝肯，得知好友過世後，也在IG發文悼念夥伴，他PO出兩人當年拍攝《從地心竄出》的合照，並寫下：「聽到這個消息真的很悲傷，我找不到比他更好的夥伴對抗地下怪蟲。我會永遠記得在炎熱沙漠中拍戲的時光，聊著他最愛的金格萊恩哈特和爵士吉他。」

▲凱文貝肯發文懷念好友。翻攝凱文貝肯IG
▲凱文貝肯發文懷念好友。翻攝凱文貝肯IG
 

 

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