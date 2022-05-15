絲瓜只會炒薑絲？媽加「1神物」超下飯：鮮甜到湯全喝光
絲瓜又稱菜瓜，是台灣常見的瓜類蔬菜，也是不少人家中經常料理的食材，不過，絲瓜要怎麼料理才美味呢？你還只會炒薑絲嗎？就有一名女網友分享「滑蛋絲瓜」的做法，只要3步驟，就能變出一道「鮮甜到湯全喝光」的美味佳餚，貼文一出，老饕口水狂流。
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示夏天就是吃瓜的季節，以往絲瓜都是直接加薑絲下去炒而已，「最近愛上『滑蛋絲瓜』」，而她也列出滑蛋絲瓜所需的食材，「絲瓜一條、鹽巴適量、枸杞一小把、薑絲適量、雞蛋3顆和米酒少許」。
做法只有三步，第一「薑絲下鍋煸一下，然後加入絲瓜拌炒」、第二「加入半杯水、少許鹽巴、米酒、枸杞悶一下」、第三「倒入蛋液，先不要翻動，待蛋液凝固再輕輕翻動」，這樣美味的滑蛋絲瓜就能上桌了，「鮮甜得連湯都可以喝光光，這個湯汁拌飯超好吃」。
另外，原PO也分享「挑選絲瓜5點小知識」，只要跟著以下5點小知識，就不容易挑到菜瓜布。第一「整體不要有腰身，直筒腰最好」、第二「表面要有點粗糙感，比光滑好」、第三「蒂頭要粗，能多粗挑多粗，越新鮮切口越透明，隨時間發黃變黑（氧化反應）」、第四「屁股要有花萼感，越像花越嫩」、第五「重量越重越好，拿起來輕輕的表示已經結仔了」。
貼文一出，掀起熱議，「看起來清爽好吃，明天來煮」、「哇！好清爽的一道菜」、「流口水了」、「喔喔喔喔喔喔爆學了，感謝」、「超下飯」、「謝分享，一定要試試」、「餓了」、「感謝分享」。（編輯：郭佩蓉）