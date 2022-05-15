不限場地、隨時開練　一起跟著「徒手健身」！

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保持健美的身材，不時炫耀一下，不僅是一種審美優勢，也是維持健康和強健體魄的基本要求。現在，你不必到健身房也能做到。不斷推陳出新的健身潮流都在傳達這項訊息：擁有健康不再是健身房會員的專利。儘管以專業器材訓練早已是市場主流，但持續進行徒手健身（包括懸吊訓練、功能性訓練，以及近期相當熱門的交叉健身運動﹝CrossFit﹞等），亦可練出肌肉發達的強壯身體。
這是因為不論徒手或使用器材，都存在著共通的基本訓練原則，只要以此為基礎，持續進行規律且恆久的鍛鍊，便能帶來顯而易見的成效。這樣的方式對於那些「有興趣」健身，但並未將之列為「非達成不可的目標」的人而言更是受用。
透過推力和拉力 徒手肌力可訓練
肌力訓練旨在透過運動和專門設計的動作，使骨骼肌得以發展。傳統訓練肌力常常需要使用專業器材，無形中形成門檻。實際上，肌力訓練的關鍵在於「獲得阻力」是包括推力和拉力。每個人每天都會碰到的阻力就是自己的體重，懂得妥善運用，即可徒手訓練肌力。
運用到「推力」的阻力訓練，通常是在地面上進行；以自身的體重和地面作為支撐點，進行多種推力運動，例如深蹲、弓步蹲等，居家或都市環境中有許多可行的替代方案，像是伏地挺身練習，牆壁、長椅或樓梯。另外，人體有許多肌群不能以推力動作進行訓練，因為它們的基本功能和伸展動作密切相關（例如闊背肌、斜方肌或肱二頭肌），需要進行「拉力」鍛鍊。只要準備少數用具，或者從大自然和都市環境取材，找到許多可用來當作吊桿的結構，但在操作須注意安全性、合適度和耐用度。
避免運動能力降低 妥善安排每日飲食
正確飲食是每位健身者都必須關注的議題，訣竅在於是否能將之實踐於日常生活，以及正在進行的訓練型態之中。健身者以及比一般人耗損來得高的族群，其營養需求和缺乏運動的久坐族大不相同；將正確的飲食習慣融入體能活動，將大大幫助你達成運動目標。
人體每天需要攝入下列三種巨量營養素：蛋白質、碳水化合物、脂肪。它們在每日飲食裡的數量、類型和組合方式，正是肌肉增長的決定因素。一旦攝取熱量遠大於當下需求時，這些沒能使用的熱量就會轉化成體脂肪儲存起來，久而久之便造成肥胖。由此可知，即使攝取相同克數的碳水化合物，高升糖食物（例如白吐司）也會比低升糖食物（例如黑麥麵包）更容易使體重增加。
本文摘選自《徒手健身: 肌群訓練X解剖全書 》，方言文化出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53767
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